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    У «Борисполі» переконані, що введення воєнного стану не вплине на подорожі українців

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    <span>Аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;</span> - У «Борисполі» переконані, що введення воєнного стану не вплине на подорожі українців
    Аеропорт «Бориспіль»

    Наразі аеропорт працює у штатному режимі

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення.

    Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

    Як зазначається, наразі летовище працює у штатному режимі.

    «Шановні пасажири та гості «Борисполя», аеропорт працює у штатному режимі. Щодо подальшого правового режиму перетину повітряного кордону в аеропорту ми будемо орієнтуватися на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані, що це рішення не вплине на мобільність населення. Окремо просимо журналістів утриматися від необережних і гострих припущень із цього питання», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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