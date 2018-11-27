У «Борисполі» переконані, що введення воєнного стану не вплине на подорожі українців



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Аеропорт «Бориспіль»

Наразі аеропорт працює у штатному режимі

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» переконані, що введення воєнного стану не вплине на мобільність населення.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

Як зазначається, наразі летовище працює у штатному режимі.

«Шановні пасажири та гості «Борисполя», аеропорт працює у штатному режимі. Щодо подальшого правового режиму перетину повітряного кордону в аеропорту ми будемо орієнтуватися на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані, що це рішення не вплине на мобільність населення. Окремо просимо журналістів утриматися від необережних і гострих припущень із цього питання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».