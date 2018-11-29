Оприлюднено офіційний розклад руху поїздів між Києвом і «Борисполем» (фото)
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Потяги будуть робити тільки одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця»
Між Центральним залізничним вокзалом Києва «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль» потяги курсуватимуть цілодобово. Про це свідчить офіційний розклад «Укрзалізниці», розміщений на вокзалі.
Основний інтервал складе близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час інтервал буде зменшений до 27-44 хвилин.
Час в дорозі в напрямку аеропорту складе 37-38 хвилин і 39-44 хвилини в напрямку Києва.
По маршруту потяги будуть робити тільки одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця».
Раніше повідомлялося, що Kyiv Boryspil Express повинен почати курсувати між аеропортом «Борисполь» і Києвом уже з кінця листопада.
22 жовтня «Укрзалізниця» показала, як виглядатиме експрес, що курсуватиме до «Борисполя».
Джерело: avianews.com