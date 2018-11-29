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    Оприлюднено офіційний розклад руху поїздів між Києвом і «Борисполем» (фото)

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    Kyiv Boryspil Express перебуватиме в дорозі 37-44 хвилин - Оприлюднено офіційний розклад руху поїздів між Києвом і «Борисполем» (фото)
    Kyiv Boryspil Express перебуватиме в дорозі 37-44 хвилин

    Потяги будуть робити тільки одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця»

    Між Центральним залізничним вокзалом Києва «Київ-Пасажирський» і аеропортом «Бориспіль» потяги курсуватимуть цілодобово. Про це свідчить офіційний розклад «Укрзалізниці», розміщений на вокзалі.

    Основний інтервал складе близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час інтервал буде зменшений до 27-44 хвилин.

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    Час в дорозі в напрямку аеропорту складе 37-38 хвилин і 39-44 хвилини в напрямку Києва.

    По маршруту потяги будуть робити тільки одну 2-хвилинну зупинку на вокзалі «Дарниця».


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    Раніше повідомлялося, що Kyiv Boryspil Express повинен почати курсувати між аеропортом «Борисполь» і Києвом уже з кінця листопада.

    22 жовтня «Укрзалізниця» показала, як виглядатиме експрес, що курсуватиме до «Борисполя».

    Джерело: avianews.com

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