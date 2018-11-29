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    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)

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    Біля платформи знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї &laquo;Укрзалізниці&raquo; - На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    Біля платформи знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї «Укрзалізниці»
    Фото: ЦТС

    На вокзал приїхали священнослужителі, щоб освятити об'єкт

    На Центральному залізничному вокзалі Києва проводяться останні приготування до запуску експреса в аеропорт «Бориспіль».

    Крім платформи №14, звідки буде відходити експрес, завершується робота у залі очікування. У ній розміщені нові сидіння для пасажирів і дитячий куточок.

    Також невелика кількість сидінь є безпосередньо на платформі.

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    Біля самої платформи на даний момент знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї «Укрзалізниці», повідомляє ЦТС.

    Поки більшість об'єктів огороджені і приховані від пасажирів, проте в холі Центрального і Південного вокзалів вже розміщені відповідні інформаційні покажчики.

    Про те, що запуск відбудеться в найближчі дні, говорить і те, що у кімнаті очікування і на платформі були помічені священики. Один з працівників вокзалу повідомив, що священнослужителі приїхали разом з керівництвом «Укрзалізниці», щоб освятити об'єкт.

    Коли саме відбудеться запуск рейсів, співрозмовник не знає, проте припускає, що це може статися як 30 листопада, так і 1 грудня.

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    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
    Фото: ЦТС

    Нагадаємо, вже з’явився офіційний розклад руху Kyiv Boryspil Express.

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