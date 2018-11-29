На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біля платформи знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї «Укрзалізниці» Фото: ЦТС

На вокзал приїхали священнослужителі, щоб освятити об'єкт

На Центральному залізничному вокзалі Києва проводяться останні приготування до запуску експреса в аеропорт «Бориспіль».

Крім платформи №14, звідки буде відходити експрес, завершується робота у залі очікування. У ній розміщені нові сидіння для пасажирів і дитячий куточок.

Також невелика кількість сидінь є безпосередньо на платформі.

Біля самої платформи на даний момент знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї «Укрзалізниці», повідомляє ЦТС.

Поки більшість об'єктів огороджені і приховані від пасажирів, проте в холі Центрального і Південного вокзалів вже розміщені відповідні інформаційні покажчики.

Про те, що запуск відбудеться в найближчі дні, говорить і те, що у кімнаті очікування і на платформі були помічені священики. Один з працівників вокзалу повідомив, що священнослужителі приїхали разом з керівництвом «Укрзалізниці», щоб освятити об'єкт.

Коли саме відбудеться запуск рейсів, співрозмовник не знає, проте припускає, що це може статися як 30 листопада, так і 1 грудня.

Нагадаємо, вже з’явився офіційний розклад руху Kyiv Boryspil Express.