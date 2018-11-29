На вокзалі у Києві все готово для запуску потягів до «Борисполя» (фото)
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На вокзал приїхали священнослужителі, щоб освятити об'єкт
На Центральному залізничному вокзалі Києва проводяться останні приготування до запуску експреса в аеропорт «Бориспіль».
Крім платформи №14, звідки буде відходити експрес, завершується робота у залі очікування. У ній розміщені нові сидіння для пасажирів і дитячий куточок.
Також невелика кількість сидінь є безпосередньо на платформі.
Біля самої платформи на даний момент знаходяться відразу 5 рейкових автобусів PESA в новій лівреї «Укрзалізниці», повідомляє ЦТС.
Поки більшість об'єктів огороджені і приховані від пасажирів, проте в холі Центрального і Південного вокзалів вже розміщені відповідні інформаційні покажчики.
Про те, що запуск відбудеться в найближчі дні, говорить і те, що у кімнаті очікування і на платформі були помічені священики. Один з працівників вокзалу повідомив, що священнослужителі приїхали разом з керівництвом «Укрзалізниці», щоб освятити об'єкт.
Коли саме відбудеться запуск рейсів, співрозмовник не знає, проте припускає, що це може статися як 30 листопада, так і 1 грудня.
Нагадаємо, вже з’явився офіційний розклад руху Kyiv Boryspil Express.