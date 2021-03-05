Кардинально відрізняється від «радянського» зображення – у Києві показали справжнього Ярослава Мудрого

Обличчя реконструювали з черепа, що належав князю

Побачити справжнього Ярослава Мудрого можна у Софіївському соборі. Там встановили унікальну 3-D голограму князівського обличчя, аналогів якому нема в Україні.

Про це повідомляє Національний заповідник «Софія Київська» у Facebook.



Справжнє обличчя Ярослава Мудрого можна побачити завдяки призмі із 3D-голограмою. Ця унікальна конструкція створена на замовлення в Данії та не має аналогів в Україні. Придбала її для заповідника фармацевтична компанія «Інтерхім».



Обличчя київського князя було відтворено у рамках проєкту «Україна. Повернення своєї історії» телеканалу «1+1» у 2017 році. Воно було реконструйовано методом історико-криміналістичної експертизи на основі моделі черепа, що належав Ярославу Мудрому.

Варто зазначити, що реконструкція справжнього обличчя Ярослава Мудрого кардинально відрізняється від зображення, створеного за радянських часів – подібного до російських царів.

Ярослава Мудрого досі зображають на подобу російських царів

«3D-голограма справжнього обличчя Ярослава Мудрого – це лише перші кроки до тієї правдивої історії, яка може пролити світло на певні історичні факти, зокрема щодо зовнішності наших тогочасних предків. Як приклад, київські князі не носили довгих борід, що характерно було для зображення російських царів, а довгими були вуса! А нашим князям вона, так би мовити, домальовувалась і домальовується й до тепер!» – зауважила Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська».

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