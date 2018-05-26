Фінал Ліги чемпіонів у Києві: як чиновники «Бориспіль» перевіряли (фото)

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Посадовці навідалися до «Борисполя», що має прийняти 20 тисяч уболівальників

Керівництво Міністерства інфраструктури України проінспектувало готовність державного аеропорту «Бориспіль» до прийому вболівальників фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться сьогодні в м. Києві. Про це інформує заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

За його словами, всі служби аеропорту у співпраці з правоохоронцями працюють у посиленому режимі.

«Сьогодні ми маємо прийняти більше 120 чартерних рейсів, не враховуючи регулярні рейси, та понад 20 тисяч вболівальників. У тісній співпраці з КМДА ми організуємо оперативну доставку вболівальників до НСК «Олімпійський» та у фан зони. Спільно з спеціальними та правоохоронними службами забезпечимо безпеку всім гостям столиці», - написав Лавренюк у Facebook.

Оперативний штаб Мінінфраструктури по забезпеченню безпеки на транспорті розпочав свою роботу та працює в цілодобовому режимі, додав посадовець.

Перевірку здійснював, в тому числі і міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.