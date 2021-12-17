Фірма ексдепутата Київради, що будує впритул до пам’ятки на Подолі, сплатила штраф

Проїзд між будинками №№42 і 44 на Верхньому Валу, де ведеться забудова

Будівництво завдало шкоди двом будівлям на вул. Верхній Вал

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації стягнув з ТОВ «Явір-95» 137,7 тис. грн фінансових санкцій. Про це свідчить рішення Окружного адмінсуду Києва від 29 листопада.

Встановлено, що у грудні 2020 року представники Департаменту в порядку здійснення охоронних заходів провели візуальне обстеження об’єкту культурної спадщини на вул. Верхній Вал, 42 у Подільському районі столиці.

Територія між будинками на вул. Верхній Вал, 42 та вул. Верхній Вал, 44 розташовується в межах Центрального історичного ареалу міста, в археологічній та архітектурній охоронній зоні, на території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», в межах пам’ятки археології місцевого значення «Культурний шар Подолу» та пам’ятки археології місцевого значення – Дерев’яний водопровід (водогін) та замощення вулиць XVII-XVIII ст., на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» – охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини.

При огляді вищевказаного об’єкту та прилеглої території виявлено, що частина ділянки між будинками на вул. Верхній Вал 42 і 44, впритул до останнього, огороджена парканом.

Замовником робіт на цьому об’єкті є ТОВ «Явір-95». За даними Департаменту, станом на 18 грудня 2020 р. дозвіл на проведення земляних робіт за вищевказаною адресою не реєструвався, науково-проєктна документація не погоджувалася, дозвіл на проведення робіт не надавався.

Департамент 18 грудня 2020 року виніс припис з вимогою припинити проведення будь-яких робіт на вул. Верхній Вал, 44 і надати документи, які дають право на роботи.

Фірма ці вимоги не виконала, у зв’язку із чим Департамент склав акт про вчинення правопорушення, а 11 січня 2021 р. – наклав на «Явір-95» фінансові санкції за порушення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини у розмірі 137,7 тис. грн. Фірма надала суду документи про сплату цієї суми.

Нагадаємо, у 2011 році ТОВ «Явір-95» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво офісно-торговельного комплексу на ділянці площею 0,03 га на вул. Верхній Вал, 44. Фірма отримала цю ділянку в оренду на 15 років у 2006 році. Влітку цього року Київрада поновила договір ще на 10 років. Ділянка фактично займає весь виїзд між будинками №№42 і 44 на Верхньому Валу.

У квітні 2014 року «Явір-95» зареєстрував декларацію про початок будівельних робіт на вул. Верхній Вал, 44. За даними ЄДЕССБ, цей документ – діючий.

За даними ЗМІ, будівництво вже вплинуло на сусідні будівлі. Зокрема, орендар пам’ятки на вул. Верхній Вал, 42 (ТОВ «Тауер Груп») замовив експертизу, яка показала, що виритий котлован та будівельні роботи спричинили руйнацію будівлі. У свою чергу по фасаду будинку по вул. Верхній Вал, 44 теж пішли тріщини. У грудні 2020 року Подільське управління Нацполіції у Києві за зверненням місцевих мешканців зареєструвало кримінальне провадження.

Власниками ТОВ «Явір-95» є Володимир Кушаков і Володимир Старовойт. Керівником фірми є Тетяна Ломадзе.

Володимир Старовойт був депутатом Київради у 2002-2006 рр. (Соціалістична партія) та у 2015-2020 рр. («Батьківщина»). Знову балотувався в Київраду від «Батьківщини» і у 2020 році, але не пройшов. На момент передачі фірмі «Явір-95» ділянки в оренду Старовойт був депутатом, входив до земкомісії.

Нагадаємо, 13 грудня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» знесли паркан на скандальному будівництві на вул. Табірній, 28 біля парку «Нивки».

Джерело: Наші гроші