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    Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)

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    Триває демонтаж паркана навколо будівельного майданчика - Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)
    Триває демонтаж паркана навколо будівельного майданчика
    фото: glavcom.ua

    Активісти вже неодноразово знищували огорожу будівельного майданчика

    У понеділок, 13 грудня, працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» зносить паркан на скандальному будівництві вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Вже розібрано частину паркана і роботи тривають.

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    Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)
    Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)
    Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)
    фото: glavcom.ua

    Як відомо, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у квітні цього року видав повідомлення про початок будівельних робіт за адресою Табірна, 28. За наявними даними, там буде зведено житлово-офісний комплекс із вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом. Площа ділянки забудови 60 соток. Замовником будівництва є ТОВ «Українська марка», рішення про передачу в оренду цієї землі фірма отримала від Київради у 2019 році, девелопером виступає компанія «Ковальська».

    Відомо, що столична будівельна компанія «Ковальська» почала роботи на цьому майданчику у другій половині серпня.

    Нагадаємо, 28 серпня у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку звів забудовник.

    4 вересня був здійснений повторний напад на цей будівельний майданчик. Невідомі у балаклавах знищили захисну огорожу і залишили написи С14.

    Тоді ж стало відомо, що Департамент міського благоустрою призупинив дію контрольної картки на порушення благоустрою щодо встановлення будівельного паркану на вул. Табірній, 28.

    Як відомо, ця земельна ділянка входить в межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Нивки».

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    Теги: Київ будівництво забудова благоустрій
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    Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)