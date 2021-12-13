Комунальники зносять паркан на скандальному будмайданчику біля парку «Нивки» (фото)

Активісти вже неодноразово знищували огорожу будівельного майданчика

У понеділок, 13 грудня, працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» зносить паркан на скандальному будівництві вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вже розібрано частину паркана і роботи тривають.

Як відомо, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у квітні цього року видав повідомлення про початок будівельних робіт за адресою Табірна, 28. За наявними даними, там буде зведено житлово-офісний комплекс із вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом. Площа ділянки забудови 60 соток. Замовником будівництва є ТОВ «Українська марка», рішення про передачу в оренду цієї землі фірма отримала від Київради у 2019 році, девелопером виступає компанія «Ковальська».

Відомо, що столична будівельна компанія «Ковальська» почала роботи на цьому майданчику у другій половині серпня.

Нагадаємо, 28 серпня у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку звів забудовник.

4 вересня був здійснений повторний напад на цей будівельний майданчик. Невідомі у балаклавах знищили захисну огорожу і залишили написи С14.

Тоді ж стало відомо, що Департамент міського благоустрою призупинив дію контрольної картки на порушення благоустрою щодо встановлення будівельного паркану на вул. Табірній, 28.

Як відомо, ця земельна ділянка входить в межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Нивки».