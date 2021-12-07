До захоплення землі в парку «Нивки» причетний відомий забудовник? Місцеві б'ють на сполох

Активісти заявляють, що землю в парку захопила компанія забудовника Ігоря Ніконова

Частину території парку «Нивки» в Шевченківському районі Києва захопила компанія KAN Development, засновником якої є відомий забудовник Ігор Ніконов. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Лицарі міста».

За даними активістів, нібито забудовник Ніконов для свого ЖК «Файна Таун» хоче протягнути 8 км колектора для збору нечистот. Саме для цього потрібна ділянка землі в парку. Зазначається, що жодних документів на цю землю в забудовника немає.

Мешканці Нивок та активісти б’ють на сполох, адже, на їх думку, нечистоти будуть зливати у річку Сирець, яка і так в жахливому стані.

Вони заявляють, що без погодження з громадою ніхто нічого в парку «Нивки» не збудує.

Місцеві мешканці борються з незаконною забудовою в парку. Фото: «Лицарі міста»/Facebook

Як повідомляв «Главком», минулого тижня невідомі особи захопили частину території парку «Нивки» в Шевченківському районі Києва.

Місцеві жителі зруйнували частину огорожі на знак протесту проти незаконних дій невідомих осіб.

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вимагає знести самовільно встановлений паркан. Відповідний припис було видано 4 грудня.