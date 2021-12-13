Підсумки двох років пандемії. ТОП-5 забудовників, які звели найбільше квартир у столиці

П'ять столичних забудовників за два роки звели понад 22 тис. квартир

За два «пандемічні» роки (2020-2021 рр.) у Києві побудовано майже 49,7 тис. нових квартир. Такі дані ЛУН.

Визначено п’ятірку столичних забудовників, які в пандемічні роки будували найбільше. Про це йдеться у блозі «Где в Киеве жить хорошо?».

«Київміськбуд»

За два минулі роки компанія «Київміськбуд» збудувала 6,6 тис. нових квартир.

Не всі з них починав будувати саме «Київміськбуд» — компанія активно набирала у свій портфель проєкти недобудованих ЖК (зокрема, об'єкти «Укрбуду»).

Компанія зараз працює над будівництвом 77 будинків у Києві, що також є абсолютним рекордом серед столичних забудовників.

Основна маса проєктів від «Київміськбуду» — житлові комплекси класу «економ» та «комфорт».

Дата заснування – 1955 рік.

Побудовано з 2010 року - 162 будинки в 73 ЖК.

Кількість проєктів у роботі - 83 будинки в 27 ЖК по всій Україні.

«ДСК-Житлобуд»

Забудовнику «ДСК-Житлобуд» за два неповні роки вдалося побудувати та ввести в експлуатацію 9 будинків з 4,5 тис. нових квартир.

Основна маса житла від «ДСК-Житлобуд» – житлові комплекси економ-класу. Будуються вони за панельною технологією.

Основна «фішка» забудовника – передавати інвесторам квартири вже з ремонтом. Це відіграє свою роль у популярності проєктів компанії.

Наразі цей девелопер працює над будівництвом 8 будинків.

Дата заснування – 1977 рік.

Побудовано з 2010 року – 51 будинок.

Кількість проєктів у роботі – 8 по всій Україні.

Stolitsa Group

На третьому місці за кількістю зданих квартир за два роки опинився девелопер Stolitsa Group. За цей час він поповнив скарбничку київських квартир на 4,1 тис. одиниць.

За два роки компанія ввела в експлуатацію 18 будинків у трьох своїх ЖК — «Севен», «Галактика» та «Варшавський мікрорайон» — і цей факт дозволив їй вийти на друге місце серед столичних забудовників за цим показником (більша кількість зданих будинків лише у «Київміськбуду»). Девелопер призупинив свою участь у проєктах збанкрутілої «Аркади» (ЖК «Евріка», «Патріотика» та скандальна «Патріотика на озерах»).

Дата заснування – 2003 рік.

Побудовано з 2010 року – 94 будинки.

Кількість проєктів у роботі - 2 ЖК, 17 будинків

KAN Development

За два роки стараннями KAN Development житловий фонд столиці збільшився на 3,6 тис. квартир, що з'явилися у 14 нових будинках кількох проєктів компанії.

Зараз цей забудовник зосередився на великих проектах (ЖК «Республіка», «Файна Таун» та ін.), які по суті є деякими анклавами в межах міста — нові мікрорайони закриті для «чужих».

Дата заснування – 2001 рік.

Побудовано з 2010 року – 69 будинків.

Кількість проектів у роботі - 4 ЖК (два у партнерстві), 31 будинок.

«Інтергал-Буд»

За два «пандемічні» роки «Інтергал-Буд» ввів в експлуатацію 17 нових будинків, у яких з'явилося 3,4 тис. нових квартир, що дозволило компанії увійти до п'ятірки найбільших девелоперів столиці. В активі в «Інтергал-Буд» 34 будинки, що будуються в різних столичних проєктах.

Дата заснування – 2003 рік.

Побудовано з 2010 року – 125 будинків по всій Україні.

Кількість проєктів у роботі - 12 ЖК (два у партнерстві), 34 будинки.

Нещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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