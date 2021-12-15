Забудовник вирубав горіховий сад у Феофанії

Поліція зафіксувала факт знищення дерев

На території Феофанії в Києві забудовник вирубав горіхову плантацію Національної академії наук. Там він планує звести житловий комплекс. Фото опублікувала Анна Щербакова. Вона додала, що забудовник також вирубав частину дикого лісу. Про це пише «Хмарочос».

За словами архітекторки Світлани Корольонок, представники забудовника не допустили на територію ані інспектора з благоустрою, ані інспекторів Держекоінспекції, ані поліцію, зокрема, слідчо-оперативну групу Голосіївського управління.

Пізніше стало відомо, що влада анулювала забудовнику картку на тимчасове порушення благоустрою, а поліція таки змогла зафіксувати факт знищення дерев.

У 2019 році НАН зареєструвала право власності на три ділянки в Феофанії, а потім віддавала їх під забудову ТОВ «Інтербуд-ТМ». Крім ділянки на вулиці Академіка Лебедєва, на якій була горіхова плантація, забудовник отримав дві ділянки на вулиці Метрологічній, 7 (впритул до якої будується ЖК «Кришталеві джерела») та Академіка Заболотного, 152 (там вже будують ЖК «Феофанія сіті»).

КМДА подала судовий позов на Академію наук, адже ділянки знаходяться в комунальній власності та розпоряджатись ними може лише місцева влада. Влітку цього року Господарський суд відмовив у задоволенні позову КМДА щодо скасування реєстрації права власності на землі.

Державна архітектурно-будівельна інспекція, яку нещодавно ліквідували, на четвертий раз дозволила будівництво комплексу житлових, громадських та торгових будівель на ділянці державної власності площею 7,7 гектари, пише видання KV.

За даними організації «Всеукраїнське об’єднання позаштатних інспекторів Архітектурно-будівельного контролю», при видачі дозволу на проведення будівельних робіт ДАБІ допустила порушення низки вимог законодавства у сфері містобудування. Зокрема, кількість запроєктованих будинків, їх поверховість та розміщення не відповідають ДПТ; не дотримані деякі вимоги державних будівельних норм; є невідповідності у проєктній документації та техумовах підключення до газорозподільної системи тощо.

Горіховий гай – унікальна плантація, яку 1994 року внесли до переліку об’єктів природоохоронного фонду України. Розробник ДПТ у районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та Метрологічної, до межі якої входить ця ділянка, запевняв – горіхова плантація не має жодної цінності та потреби у ній зовсім немає. Через обурення громадськості в остаточному варіанті ДПТ залишили близько 2 гектари саду з особливо рідкісними екземплярами, але, судячи по фото, вони не збереглись.

Нагадаємо, 13 грудня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» зносять паркан на скандальному будівництві на вул. Табірній, 28 біля парку «Нивки».