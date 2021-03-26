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    Футбольним вболівальникам запропонували у Києві повечеряти з Луческу за гроші, замість походу на стадіон

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    Нинішній тренер &laquo;Динамо Київ&raquo; Мірча Луческу свого часу виступав за &laquo;Динамо Бухарест&raquo; в якості гравця більше 12 років - Футбольним вболівальникам запропонували у Києві повечеряти з Луческу за гроші, замість походу на стадіон
    Нинішній тренер «Динамо Київ» Мірча Луческу свого часу виступав за «Динамо Бухарест» в якості гравця більше 12 років
    фото: .liga.net

    Матч має відбутися 27 березня на стадіоні імені Лобановського у Києві

    Завтра, 27 березня, київське «Динамо» проведе товариський матч проти «Динамо» з Бухареста.

    Матч влаштовують у рамках благодійної акції зі збору коштів на допомогу румунському клубу, який через борги не може розрахуватися з гравцями і може втратити ліцензію на участь в національних змаганнях, повідомляє сайт bigkyiv. Інформацію підтвердив офіційний сайт столичного клубу.

    Матч має початися о 17:00 на стадіоні імені Лобановського у Києві, але через карантинні обмеження глядачів на гру не пускатимуть. Трансляцію можна переглянути в інтернеті.

    Вболівальники «Динамо Бухарест» все одно приїдуть до Києва, і жоден локдаун не стане цьому на заваді. Замість відвідування матчу вони зможуть повечеряти з головним тренером киян Мірчею Луческу, заплативши 1000 євро (сюди також включена вартість перельоту в Україну і дві ночі проживання в 5-зірковому готелі).

    Нинішній тренер «Динамо Київ» Мірча Луческу свого часу виступав за «Динамо Бухарест» в якості гравця більше 12 років, а потім 5 років був тренером цієї команди; саме йому приписують ініціативу влаштувати спаринг.

    Тим часом, колишній головний тренер «Динамо», а нині чемпіон Угорщини з «Ференцварошем» Сергій Ребров розповів про пропозицію президента українського клубу Ігоря Суркіса очолити команду влітку минулого року.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ фанати ФК «Динамо» тренер Мірча Луческу
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