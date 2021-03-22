Ребров розповів про нове запрошення з київського «Динамо»

Тренер «Ференцвароша» відхилив пропозицію через швидкий старт у Лізі чемпіонів

Колишній головний тренер «Динамо» а нині чемпіон Угорщини з «Ференцварошем» Сергій Ребров розповів про пропозицію президента українського клубу Ігоря Суркіса очолити команду влітку минулого року.

«Ця пропозиція була за кілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірив в свою команду, не можу сказати, що на 100% був упевнений в тому, що потрапимо в груповий етап Ліги чемпіонів, але це був наступний етап моєї роботи.

Мені подобалося і подобається працювати з «Ференцварошем», я не міг кинути цю команду, бо ось зараз терміново потрібен тренер київському «Динамо». Я люблю «Динамо», але найголовніше, що ця пропозиція була трошки невчасно», – сказав Ребров в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир».

Сергій Ребров був головним тренером «Динамо» з 2014 року по 2017 рік. За цей час він двічі став чемпіоном України, випередивши «Шахтар» який тоді тренував нинішній наставник киян Мірча Луческу, двічі виграв Кубок країни й один раз Суперкубок.

В Угорщині Ребров двічі виграв чемпіонат країни й близький до того, аби зробити це втретє. Також «Ференцварош» під його керівництвом дебютував у Лізі чемпіонів.



