На лівому березі буде створено КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги», до якого увійдуть: «Київська міська психоневрологічна лікарня №2», «ПНД №2», «ПІНД №5»

Марина Порошенко нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги

У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому та лівому березі. Зміни відбудуться у рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю. З такою ініціативою виступила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідерка «Європейської Солідарності» у Києва Марина Порошенко.

Вона нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров’я КМДА.

«Запропоновані нам кроки не враховували забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста. Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи», – зазначила Марина Порошенко.

Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «Психіатрія» до якого увійдуть «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ», «Київська міська психоневрологічна лікарня №3», ПНД №1», «ПНД №3», «ПНД «4».

На лівому березі буде створено КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги». До його складу увійдуть: «Київська міська психоневрологічна лікарня №2», «ПНД №2», «ПІНД №5».

«Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів», – зазначила Марина Порошенко.

Окрім того, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи – запевнила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я.

«Наша комісія надсилала листа до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів», – зазначила Марина Порошенко.

За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва. Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.