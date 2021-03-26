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    «Євросолідарність» ініціює створення у Києві центрів надання комплексної психоневрологічної допомоги

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    На лівому березі буде створено КНП &laquo;Міський заклад з надання психіатричної допомоги&raquo;, до якого увійдуть: &laquo;Київська міська психоневрологічна лікарня №2&raquo;, &laquo;ПНД №2&raquo;, &laquo;ПІНД №5&raquo; - «Євросолідарність» ініціює створення у Києві центрів надання комплексної психоневрологічної допомоги
    На лівому березі буде створено КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги», до якого увійдуть: «Київська міська психоневрологічна лікарня №2», «ПНД №2», «ПІНД №5»
    фото:kyivcity.gov.ua

    Марина Порошенко нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги

    У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги на правому та лівому березі. Зміни відбудуться у рамках реорганізації медзакладів психоневрологічного профілю. З такою ініціативою виступила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, лідерка «Європейської Солідарності» у Києва Марина Порошенко.

    Вона нагадала, що раніше депутати не підтримали реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги, яку пропонував Департамент охорони здоров’я КМДА.

    «Запропоновані нам кроки не враховували забезпечення рівномірного надання психіатричної допомоги населенню по всій території міста. Створювався прецедент монополізації психіатричної медичної допомоги. А також залишалася незрозумілою подальша доля закладу судово-психіатричної експертизи», – зазначила Марина Порошенко.

    Аби вивчити та врегулювати ці питання, була створена відповідна робоча група. За підсумками її роботи, Марина Порошенко запропонувала створити на правому березі КНП «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «Психіатрія» до якого увійдуть «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ», «Київська міська психоневрологічна лікарня №3», ПНД №1», «ПНД №3», «ПНД «4».

    На лівому березі буде створено КНП «Міський заклад з надання психіатричної допомоги». До його складу увійдуть: «Київська міська психоневрологічна лікарня №2», «ПНД №2», «ПІНД №5».

    «Також ми пропонуємо розвивати мережу послуг психіатричної допомоги у Києві шляхом організації на постійній основі виїзних консультативних прийомів лікаря-психіатра на базі консультативно-діагностичних центрів», – зазначила Марина Порошенко.

    Окрім того, буде вирішено питання судово-психіатричної експертизи – запевнила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я.

    «Наша комісія надсилала листа до Кабінету Міністрів України щодо термінового вирішення питання державного фінансування цієї служби. Проте, на жаль, відповідь так і не надійшла. У той же час вже з першого березня працівники Центру судово-психіатричної експертизи відправлені в неоплачувану відпустку у зв’язку з відсутністю фінансування. І вже є перші відмови від судових запитів», – зазначила Марина Порошенко.

    За її словами, проєкт рішення, який одноголосно підтримала сьогодні профільна комісія Київради, спрямований на недопущення припинення функціонування судово-психіатричної установи міста Києва. Документ також покликаний вирішити питання обмеженості фінансування психоневрологічних диспансерів. Його Київрада має розглянути на найближчому пленарному засіданні.

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    Теги: Європейська солідарність Київ лікарня Марина Порошенко
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