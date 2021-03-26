ДТП у Києві: поліція оголосила план-перехват (фото)

У результаті розборок постраждав автомобіль Toyota – чоловіки зачепили його, коли тікали

Один з водіїв дістав ніж та побіг у напрямку іншого, а другий підняв у гору пістолет та вистрелив у повітря

У Києві 26 березня на проспекті Бандери двоє водіїв влаштували розборки. Один з них дістав ніж та побіг у напрямку іншого, а другий підняв у гору пістолет та вистрелив у повітря.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua

Що стало причиною сварки наразі невідомо. Але у результаті розборок постраждав автомобіль Toyota – чоловіки зачепили його, коли тікали.

Поліція оголосила план-перехват. Це сталось близько 11:20 на дорозі у бік станції метро «Почайна».

Тим часом, у четвер, 25 березня, в Києві водії влаштували бійку прямо на дорозі, неподалік від станції метро «Лівобережна». Машини припаркували в крайній лівій смузі, вони рухалися в різних напрямках. Причина їх конфлікту невідома. Однак через їхні дії на дорозі виник невеликий затор. Водії не звертали увагу, що їм сигналили з інших авто.