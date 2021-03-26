Нелегальні сміттєзвалища на Київщині зафіксували з космосу

Виявлено 80 сміттєзвалищ, з яких лише 23 санкціоновані

Міністерство екології завдяки системі супутникового спостереження Державної космічної агенції виявило на Київщині 57 нелегальних сміттєзвалищ. Про це повідомляє пресслужба Мінекології.

Завдяки співпраці Міндовкілля з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробувань космічних засобів, Міндовкілля отримало космічні знімки сміттєзвалищ твердих побутових відходів на території Київської області. За результатами їх тематичної обробки та аналітики виявлено 80 сміттєзвалищ, з яких – 23 санкціоновані.

Міндовкілля звернулось до Держгеокадастру з метою встановлення власників сміттєзвалищ, та виявило, що з 57 несанкціонованих сміттєзвалищ, лише 16 земельних ділянок належать юридичним особам.

Для того, щоб Держекоінспекція вийшла на перевірки нелегальних звалищ, Міндовкілля з відповідним листом звернулося до Прем’єр-міністра України. Матеріали справи були передані Офісу Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.

У Мінекології наголосили, що наразі система супутникового моніторингу працює в тестовому режимі. «Практика використання космічних знімків показує швидкі результати фіксації природоохоронних правопорушень. Інспектори ДЕІ тепер чітко розуміють координати місць, де необхідно провести перевірку, швидше встановлюють винуватців та нараховують збитки. Такий аерокосмічний моніторинг проводиться у тестовому режимі та плануємо запустити його на постійній основі по всій країні», – повідомив заступник міністра Роман Шахматенко.

Тим часом, в Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям. Про це повідомила Facebook-група ЧЕСНО. Київ. На березі озера Небреж близько 20-ти великих вантажівок в Екопарку на столичних Осокорках висипали на узбережжі будівельне сміття та грунт й бульдозерами згортали це прямо в озеро.