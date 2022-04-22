Газ відновлено у 85% населених пунктів Київщини
У Бучі поступово відновлюють подачу газу
Регіональна газова компанія звітує, що у 85% міст та селищ Київської області відновлене газопостачання!
У 94-ох н.п. розподіл газу відновлено повністю, ще у семи – частково. Поступово подача газу відновлюється у місті Буча, смт. Гостомель, Ворзель і Коцюбинське.
«Станом на 21 квітня вже 72 315 домогосподарств і підприємств отримали доступ до стабільного газопостачання!
Працюємо!», – зпевнили в РГК.
Нагадаємо, газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК відновили розподіл газу до 189 738 осель в Київській, Чернігівській, Сумській областях. До ремонтних робіт, що тривають щодня, залучені газовики з інших областей.