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    Газ відновлено у 85% населених пунктів Київщини

    Попереду ще багато роботи - Газ відновлено у 85% населених пунктів Київщини
    Попереду ще багато роботи
    фото: РГК

    У Бучі поступово відновлюють подачу газу

    Регіональна газова компанія звітує, що у 85% міст та селищ Київської області відновлене газопостачання!

    У 94-ох н.п. розподіл газу відновлено повністю, ще у семи – частково. Поступово подача газу відновлюється у місті Буча, смт. Гостомель, Ворзель і Коцюбинське.

    «Станом на 21 квітня вже 72 315 домогосподарств і підприємств отримали доступ до стабільного газопостачання!

    Працюємо!», – зпевнили в РГК.

    Ремонт проводиться у складних умовах (фото: РГК)

    Ремонт проводиться у складних умовах (фото: РГК)

    Нагадаємо, газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК відновили розподіл газу до 189 738 осель в Київській, Чернігівській, Сумській областях. До ремонтних робіт, що тривають щодня, залучені газовики з інших областей.

    Теги: росія окупанти газ війна Київщина Буча ремонт Україна РГК окупація #stoprussia
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    Газ відновлено у 85% населених пунктів Київщини