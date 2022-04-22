Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ
В Україні створено низку чат-ботів, які допомагають отримати лікарську консультацію
Під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.
Де можна отримати допомогу?
- чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога;
- чат-бот медичних онлайн-консультацій;
- чат-бот "Медичні закупівлі України", де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19;
- чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном;
- чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій;
- канал "Лікарі України онлайн + ветеринарія";
- канал "ДонорUA", на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство.
Зазначимо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як можна оформити лікарняний під час війни.
Нагадаємо, що у МОЗ також роз'яснили, як працює «швидка» під час комендантської години.
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