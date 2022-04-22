Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ

В Україні створено низку чат-ботів, які допомагають отримати лікарську консультацію

Під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

Де можна отримати допомогу?

чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога;

чат-бот медичних онлайн-консультацій;

чат-бот "Медичні закупівлі України", де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19;

чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном;

чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій;

канал "Лікарі України онлайн + ветеринарія";

канал "ДонорUA", на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство.

Зазначимо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як можна оформити лікарняний під час війни.

Нагадаємо, що у МОЗ також роз'яснили, як працює «швидка» під час комендантської години.