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    Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ

    Бойові дії у регіоні можуть обмежувати роботу медиків - Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ
    Бойові дії у регіоні можуть обмежувати роботу медиків
    фото з відкритих джерел

    В Україні створено низку чат-ботів, які допомагають отримати лікарську консультацію

    Під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

    Де можна отримати допомогу?

    • чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога;
    • чат-бот медичних онлайн-консультацій;
    • чат-бот "Медичні закупівлі України", де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19;
    • чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном;
    • чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій;
    • канал "Лікарі України онлайн + ветеринарія";
    • канал "ДонорUA", на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство.

    Зазначимо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як можна оформити лікарняний під час війни.

    Нагадаємо, що у МОЗ також роз'яснили, як працює «швидка» під час комендантської години.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Куди звертатись, якщо немає можливості потрапити до лікаря: пояснення МОЗ