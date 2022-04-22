СБУ попередила українців про можливі провокації ворога в церквах на Великдень

Співробітники СБУ вважають, що російські окупанти готуються до можливих атак

У Службі безпеки попередили вірян про загрозу провокацій з боку Росії на Великдень. Про це свідчить низка заяв, поширених пропагандистськими ЗМІ. У них повідомляється, що під час святкувань можливі насильницькі дії.

Співробітники СБУ переконані, що таким чином російські окупанти готуються до можливих атак. Відповідальність за скоєні злочини вони планують перекласти на представників «націоналістичних об'єднань».

«Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період», – наголосили у СБУ.

Крім того, співробітники СБУ нагадали про важливість дотримування правил комендантської години.

Зазначимо, що цього року традиційні страви на Великдень обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 972 грн. Вартість основних складових продуктового кошика українців на Великдень збільшилася майже на 25% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.



