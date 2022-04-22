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    Події в Україні

    Аваков озвучив шокуючі втрати російської армії

    Аваков озвучив шокуючі втрати російської армії
    фото:Операція об'єднаних сил / Facebook

    Рашисти недорахувалися понад 30 тис. особового складу

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваком оприлюднив дані втрат серед російських окупантів, які дещо відрізняються від відомостей Генштабу. Від перших днів повномасштабного вторгнення ворог стратив понад 30 тис. особового складу, повідомив Аваков у Facebook.

    «Звіт про внутрішні втрати за ранок 22 квітня. Відшкодовані втрати живої сили особового складу армії РФ – 23 655 осіб, ЦВК (приватні військові компанії) РФ – 6 902 загиблих. Всього 30 557 осіб. Наш український Генштаб все ще рахує більш консервативно, і нічого страшного - головне, щоб били точно», – написав Аваков.

    Раніше Аваков уточнив, що вбитих маріупольців набагато більше, ніж людей у Бучі та Ірпені. За повідомлення Генштабу, станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танки.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 квітня
    Теги: росія окупанти Арсен Аваков війна Україна окупація #stoprussia
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    Аваков озвучив шокуючі втрати російської армії