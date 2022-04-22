Аваков озвучив шокуючі втрати російської армії

Рашисти недорахувалися понад 30 тис. особового складу

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваком оприлюднив дані втрат серед російських окупантів, які дещо відрізняються від відомостей Генштабу. Від перших днів повномасштабного вторгнення ворог стратив понад 30 тис. особового складу, повідомив Аваков у Facebook.

«Звіт про внутрішні втрати за ранок 22 квітня. Відшкодовані втрати живої сили особового складу армії РФ – 23 655 осіб, ЦВК (приватні військові компанії) РФ – 6 902 загиблих. Всього 30 557 осіб. Наш український Генштаб все ще рахує більш консервативно, і нічого страшного - головне, щоб били точно», – написав Аваков.

Раніше Аваков уточнив, що вбитих маріупольців набагато більше, ніж людей у Бучі та Ірпені. За повідомлення Генштабу, станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танки.