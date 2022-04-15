Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою

Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського

Київська міська рада на сьгоднішньому засіданні, в якому взяли участь 93 депутати, ухвалила рішення про перейменування колишнього скверу споріднених міст на честь дружби Києва та Москви на сквер Героїв Маріуполя. Із такою ініціативою виступив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні я подав проект рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Сквер розташований в Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського – на Теремках. Кілька років тому ми його відремонтували. Пам’ятний знак так званій «дружбі», що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!» – сказав Віталій Кличко після засідання Київради.

Також сьогодні Київрада ухвалила низку перейменуваннь міських об’єктів, проекти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.

«Але в Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми випрацююємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко розповів, що буде з тарифами на воду.

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