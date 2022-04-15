Кличко розповів, що буде з тарифами на воду

Міська влада ухвалила важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці

Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради, що відбулося сьогодні.

«Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми подовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!» – сказав міський голова.

Мер столиці нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг. Тож сьогодні, в складних для держави і людей умовах, місто продовжує стримувати тарифи.

«Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави. Сьогодні ж ми робимо те, що можемо, і те, що залежить від нас», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на засіданні Київ ради було затверджено календар пам’ятних дат та ювілеїв міста на 2022 рік.

Також відсьогодні київське метро запрацювало по-новому, а новий трамвайний маршрут об'єднав Троєщину і Позняки.

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