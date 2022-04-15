  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Українці вишикувалися у чергу за поштовими марками з російським кораблем (фото)

    Українці в Києві чекають своєї черги, щоб купити нову поштову марку - Українці вишикувалися у чергу за поштовими марками з російським кораблем (фото)
    Українці в Києві чекають своєї черги, щоб купити нову поштову марку
    фото: Главком

    Люди купують марки як для паперових листів, так і для колекції

    Нова поштова марка, присвячена захисникам острова Зміїний, викликала серед українців неабиякий ажіотаж. У п'ятницю, 15 квітня, біля Головпоштамту в Києві утворилася величезна черга з охочих придбати марку, передає «Главком».

    На фото видно, що черга вийшла далеко за межі приміщення пошти.

    Люди терпляче чекають своєї черги, аби купити марку з російським військовим кораблем. Хтось справді хоче відправити паперовий лист із патріотичною маркою. А хтось – придбати її для колекції.

    Зауважимо, що «Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.

    Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).

    До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

    У Києві вишукалася черга за маркою з російським військовим кораблем

    У Києві вишукалася черга за маркою з російським військовим кораблем

    «Укрпошта» презентувала нову поштову марку

    «Укрпошта» презентувала нову поштову марку

    Дещо раніше Володимир Зеленський закликав українців купувати поштову марку з російським військовим кораблем.

    Він також додав, що фраза, яка стала символом незламності українських захисників, тепер зображена і на поштових марках.

    Теги: Київ війна Укрпошта Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці вишикувалися у чергу за поштовими марками з російським кораблем (фото)