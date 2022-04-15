Українці вишикувалися у чергу за поштовими марками з російським кораблем (фото)

Українці в Києві чекають своєї черги, щоб купити нову поштову марку

Люди купують марки як для паперових листів, так і для колекції

Нова поштова марка, присвячена захисникам острова Зміїний, викликала серед українців неабиякий ажіотаж. У п'ятницю, 15 квітня, біля Головпоштамту в Києві утворилася величезна черга з охочих придбати марку, передає «Главком».

На фото видно, що черга вийшла далеко за межі приміщення пошти.

Люди терпляче чекають своєї черги, аби купити марку з російським військовим кораблем. Хтось справді хоче відправити паперовий лист із патріотичною маркою. А хтось – придбати її для колекції.

Зауважимо, що «Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).

До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

У Києві вишукалася черга за маркою з російським військовим кораблем

«Укрпошта» презентувала нову поштову марку

Дещо раніше Володимир Зеленський закликав українців купувати поштову марку з російським військовим кораблем.

Він також додав, що фраза, яка стала символом незламності українських захисників, тепер зображена і на поштових марках.