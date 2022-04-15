Київрада затвердила календар пам’ятних дат та ювілеїв міста на 2022 рік

«Міська влада сприяє реалізації заходів, які спрямовані на відновлення національної пам'яті та популяризацію української історії»

У Київській міській раді затвердили календарний план заходів з організації та відзначення на території Києва пам'ятних дат та ювілеїв у 2022 році.

Рішення було прийнято сьогодні, 15 квітня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів.

Як відзначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, війна триває і на інформаційному фронті, тому необхідно проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо збереження та захисту української національної пам'яті, ідентичності та автентичної культури.

«Міська влада сприяє реалізації заходів, які спрямовані на відновлення національної пам'яті та популяризацію української історії. У календарі пам'ятних дат та ювілеїв Києва передбачено організацію тематичних, інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких заходів, де буде висвітлено інформацію про історичні події та видатних людей», – зазначила Вікторія Муха.

Депутатка додала, що у плані передбачено відзначення знакових пам'ятних дат в історії та ювілеїв учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, українських громадських діячів, дисидентів, журналістів, мистецтвознавців та письменників, які за життя були учасниками боротьби за незалежність України.

Нагадаємо, відсьогодні київське метро працює по-новому. Також запрацював трамвайний маршрут, який об'єднав Троєщини і Позняки.

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