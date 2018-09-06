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    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)

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    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)

    Сітілайти із зображенням співачки обклеїли наліпками «Колаборант» із закликом «Геть з України»

    Добровольчий рух ОУН розпочав нову хвилю кампанії проти Народної артистки України Ірини Білик. За останні дні усі рекламні сітілайти з зображенням артистки та її останнього синглу «Не ховай очей» були обклеїни наліпками «Колаборант» із закликом «Геть з України».

    Примітно, що Білик, на відміну від Софії Ротару, Ані Лорак, Лободи, Макса Барського, Віталія Козловського, Таїсії Повалій, Івана Дорна, Потапа і Насті, Алєксєєва, гурту «Время і стєкло» та інших українських артистів, не мала виступів ні в Криму, ні в Росії. Але співачка таки відвідувала окупованому територію і Москву.

    Ініціатори акції з Добровольчого руху ОУН переконують, що співачка Ірина Білик кілька разів робила неоднозначні кроки, які характеризують її громадянську позицію. Зокрема, артистку, яка стала одним із основоположників сучасної української естради, звинувачують у тому, що у 2015 році вона, зневаживши українське законодавство, відвідала окупований Крим через територію Росії. Тобі Білик запевняла, що хотіла зустріти чоловіка, який мешкає у Росії, та їздила на весілля до подруги. Хоч могла поїхати через український кордон. Друге звинувачення стосується її візиту до Кремлівського палацу, де святкувався ювілей співака Філіпа Кіркорова.

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    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)
    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)
    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)
    Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)

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    Нагадаємо, артистка на початку року провела всеукраїнський тур «Без гриму». У найбільших містах країни пройшло чотири десятки аншлагових виступів. Тур завершився трьома концертами у Палаці «Україна». Під час гастролей активісти намагались зірвати виступ співачки у Львові. Після того, як координатор організації ОУН Антон Петрівський заявив про намір привести активістів під будівлю місцевого Оперного театру, менеджмент артистки зібрав прес-конференцію. Представник співачки Олег Збаращук відповів на питання низки українських ЗМІ і прокоментував озвучені націоналістами претензії. У підсумку Білик назвала Крим українським, а Росію визнала агресором, і виступила перед львів’янами.

    Раніше в інтерв'ю «Главкому» музичний критик, колишній продюсер Наталії Могилевської Олександр Ягольник висловив думку, що головна помилка Ірини Білик, яка в 90-х носила статус української Мадонни, в тому, що на початку 2000-х вона зробила ставку на Росію.

    «Якби Білик зробила україномовний альбом з командою такого ж рівня, як і в 90-х, вона б на рівних могла змагатися з Тіною Кароль, а замість цього Білик незграбно хоче спробувати підкорити Росію за допомогою зв'язків Кіркорова, зацікавленість якого, швидше за все, вона переоцінює», - заявив Ягольник і додав, що в Росії співачці не «світить» збирати стадіони, а в Україні вона могла б стати Примадонною.

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    Крим Ірина Білик активісти Україна Олександр Ягольник
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