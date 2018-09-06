Геть з України? У Києві нова хвиля кампанії проти Народної артистки Ірини Білик (фото)



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Сітілайти із зображенням співачки обклеїли наліпками «Колаборант» із закликом «Геть з України»

Добровольчий рух ОУН розпочав нову хвилю кампанії проти Народної артистки України Ірини Білик. За останні дні усі рекламні сітілайти з зображенням артистки та її останнього синглу «Не ховай очей» були обклеїни наліпками «Колаборант» із закликом «Геть з України».

Примітно, що Білик, на відміну від Софії Ротару, Ані Лорак, Лободи, Макса Барського, Віталія Козловського, Таїсії Повалій, Івана Дорна, Потапа і Насті, Алєксєєва, гурту «Время і стєкло» та інших українських артистів, не мала виступів ні в Криму, ні в Росії. Але співачка таки відвідувала окупованому територію і Москву.

Ініціатори акції з Добровольчого руху ОУН переконують, що співачка Ірина Білик кілька разів робила неоднозначні кроки, які характеризують її громадянську позицію. Зокрема, артистку, яка стала одним із основоположників сучасної української естради, звинувачують у тому, що у 2015 році вона, зневаживши українське законодавство, відвідала окупований Крим через територію Росії. Тобі Білик запевняла, що хотіла зустріти чоловіка, який мешкає у Росії, та їздила на весілля до подруги. Хоч могла поїхати через український кордон. Друге звинувачення стосується її візиту до Кремлівського палацу, де святкувався ювілей співака Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, артистка на початку року провела всеукраїнський тур «Без гриму». У найбільших містах країни пройшло чотири десятки аншлагових виступів. Тур завершився трьома концертами у Палаці «Україна». Під час гастролей активісти намагались зірвати виступ співачки у Львові. Після того, як координатор організації ОУН Антон Петрівський заявив про намір привести активістів під будівлю місцевого Оперного театру, менеджмент артистки зібрав прес-конференцію. Представник співачки Олег Збаращук відповів на питання низки українських ЗМІ і прокоментував озвучені націоналістами претензії. У підсумку Білик назвала Крим українським, а Росію визнала агресором, і виступила перед львів’янами.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» музичний критик, колишній продюсер Наталії Могилевської Олександр Ягольник висловив думку, що головна помилка Ірини Білик, яка в 90-х носила статус української Мадонни, в тому, що на початку 2000-х вона зробила ставку на Росію.

«Якби Білик зробила україномовний альбом з командою такого ж рівня, як і в 90-х, вона б на рівних могла змагатися з Тіною Кароль, а замість цього Білик незграбно хоче спробувати підкорити Росію за допомогою зв'язків Кіркорова, зацікавленість якого, швидше за все, вона переоцінює», - заявив Ягольник і додав, що в Росії співачці не «світить» збирати стадіони, а в Україні вона могла б стати Примадонною.