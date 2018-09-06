Катастрофа в Криму. Все що Росія бере під контроль - руйнується

У Криму сталася страшна катастрофа. Йде евакуація дітей в північній частині півострова

Мовою оригіналу

Городок Армянск накрыло кислотное облако.

Авария произошла на заводе Крымский Титан, по российской версии из-за нехватки воды пересохли кислотные накопители.

Наша разведка же выявила реальную причину.

«Причина выбросов вредных веществ в Крыму – попадание снарядов во время учений военнослужащих РФ 13–19 августа 2018 года в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения вооруженных сил РФ проводили стрельбы в районах отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов на севере оккупированного Крыма.

Представитель пресс-центра Минобороны Украины Александр Мотузяник.»

Наши пограничники уже получили средства химической защиты.

Эта ситуация, как и авария на мкс, как и пожар в торговом центре в Кемерово показывает нарастающую потерю управления путинского

режима.

Все, что РФ берет под «контроль» - рушится. Начинают накапливатся системные ошибки, что приводит к людским смертям.

Ракеты падают, дети горят, боинги сбиваются, кислотные облака травят целые города в Крыму.

РФ может еще захватить чужие земли, предприятия и заводы, но управлять ими эфективно - нет.

Джерело: блог Мирослава Гая

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»