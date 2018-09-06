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    Думки вголос

    Катастрофа в Криму. Все що Росія бере під контроль - руйнується

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Катастрофа в Криму. Все що Росія бере під контроль - руйнується

    У Криму сталася страшна катастрофа. Йде евакуація дітей в північній частині півострова

    Мовою оригіналу

    Городок Армянск накрыло кислотное облако.

    Авария произошла на заводе Крымский Титан, по российской версии из-за нехватки воды пересохли кислотные накопители.

    Наша разведка же выявила реальную причину.

    «Причина выбросов вредных веществ в Крыму – попадание снарядов во время учений военнослужащих РФ 13–19 августа 2018 года в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения вооруженных сил РФ проводили стрельбы в районах отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов на севере оккупированного Крыма.

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    Представитель пресс-центра Минобороны Украины Александр Мотузяник.»

    Наши пограничники уже получили средства химической защиты.

    Эта ситуация, как и авария на мкс, как и пожар в торговом центре в Кемерово показывает нарастающую потерю управления путинского
    режима.

    Все, что РФ берет под «контроль» - рушится. Начинают накапливатся системные ошибки, что приводит к людским смертям.

    Ракеты падают, дети горят, боинги сбиваются, кислотные облака травят целые города в Крыму.

    РФ может еще захватить чужие земли, предприятия и заводы, но управлять ими эфективно - нет.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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