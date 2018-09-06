Ми або воюємо, або їздимо. В уряді пояснили необхідність зупинити пасажирські перевезення до Росії



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Чим менше українців буде у Росії, тим кращою в нас буде держава

Ініціатива Міністерства транспорту та інфраструктури щодо припинення залізничного сполучення із Росією викликана декількома чинниками, зокрема антиукраїнськими діями Російської Федерації в Азовському та Чорному морях. Про таке заявив очільник відомства Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

«Логіка міністерства (щодо припинення залізничного сполучення – «Главком») дуже проста: у першу чергу, це відповідь на дії Росії в Азовському та Чорному морях, що ведуть до блокування наших портів. По-друге, ми бачимо великий дефіцит вагонів на ринку внутрішніх пасажирських перевезень та незадоволений попит українців на перевезення. Тим часом, близько десяти поїздів їздить до Росії. Ми розуміємо, що люди, які подорожують до країни-агресора, перебувають під постійною загрозою арештів, вбивств, зникнень. Саме тому ми виступили з ініціативою, яка є відповіддю на дії Росії, щодо закриття пасажирського залізничного сполучення», - пояснив він.

За словами міністра, припинити залізничне сполучення, простіше, ніж інші види транспорту. Омелян зазначив, що українці за останні роки вже значно скоротили свої поїздки до Росії. Так, у 2013 році до РФ потягами їздило близько 4,5 млн людей, за даними на кінець 2017 року – 800 тис.

«У нас іде війна. Можливо, не всі поділяють мою думку, але я переконаний: ми або воюємо, або їздимо. Українцям нема чого робити в Росії. Всі розповіді про те, як нам необхідні залізничні пасажирські перевезення до РФ, не відповідають дійсності. Експерти пророкували колапс в українській авіації, коли ми припиняли пасажирські перевезення до РФ (25 вересня 2015 року, - «Главком»). Неправда. Пасажиропотік з того часу зріс вдвічі, люди летять до Європи, Америки, Азії. Кількість людей, які користуються напрямком до Москви через Білорусь або інші країни, скоротилась у декілька разів. Те саме буде із залізничним сполученням, я переконаний», - сказав Омелян.

Очільник Міністерства зізнався, що його відомство розглядало питання припинення автобусних пасажирських перевезень. Проте, за його словами, воно вимагає ухвалення комплексу заходів, який має бути затверджений урядом або РНБО, і має стати лише частиною такого комплексу.

Омелян навів цифри, за якими близько 3 млн українців працюють в РФ. Він підкреслив, що українці безправно працюють у Росії. Високопосадовець підкреслив, що в країні спостерігається дефіцит робочої сили, тож Україна чекає на українців з Росії.

Міністр також впевнений, що припинення залізничного сполучення із Росією не вдарить по прибуткам «Укрзалізниці», навіть попри те, що залізничний напрямок Львів-Москва є одним з найприбутковіших. За його логікою, попит на внутрішні рейси та у західному напрямку перекриють втрати від припинених російських напрямків.

«Ми не прогнозуємо збитків. Навпаки, я думаю, зросте прибуток. Ця ідея не подобається багатьом людям із політичних міркувань. Її не поділяють опозиційні сили, які на цьому стараються спекулювати. Крім того, Росія дуже гостро відреагувала на оголошення таких намірів. Всі російські телеканали захлинаються від люті: як це так, заборонити «культурний обмін»? Але «культурний обмін» зараз – це обмін трунами. І цей факт має привести до тями всіх скептиків. Чим менше українців буде у Росії, тим кращою в нас буде держава», - впевнений високопосадовець.

Омелян додав, що Росія не зацікавлена у припиненні Україною залізничного сполучення через демографічний чинник, при цьому економічно вона нічого не втрачає, бо її поїзди не ходять в Україну.

«У першу чергу, росіяни чітко розуміють, що якщо в РФ не буде українців, вони з «руського міра» стануть «азіатським міром». Що стосується економічного ефекту, то туди ходять лише потяги українського формування. Росія пускає свого формування єдиний поїзд – на Молдову», - зауважив він.

Очільник транспортного відомства підкреслив, що ініціатива про припинення залізничного сполучення із Росією на п’ятому році війни виникла через здійснюване Росією загострення в Азовському морі.

«Росіяни свідомо блокують Маріуполь і Бердянськ, дестабілізують ситуацію там. Ми розробили комплекс заходів зі свого боку. І припинення пасажирського сполучення є одним з елементів», - сказав Омелян, додавши, що використовує наявні у нього інструменти.

Нагадаємо, Володимир Омелян направив до Кабміну проект закриття залізничного сполучення з РФ.

ПАТ «Укрзалізниця» надала перелік пасажирських поїздів, які курсують сполученням Україна-Росія.