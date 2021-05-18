Гігантська черга і тиснява. На станції метро «Позняки» колапс (відео)

До входу на станцію «Позняки» натовп людей

Через заміну турнікетів закрито один із вестибюлів станції метро «Позняки»

У вівторок, 18 травня, в Києві на фото потрапили натовпу людей в метрополітені.

Як повідомляє «Страна», черга на вході і тиснява утворилися через те, що відкриті лише одні двері.

Люди в черзі не дотримуються соціальної дистанції.

Раніше столичний метрополітен попередив, що з 00:53 18 травня до 05:33 22 травня тимчасово не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Позняки». Буде проведена заміна турнікетів на сучасні.

Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 березня південний вестибюль «Почайній» не працював через заміну старих турнікетів на сучасні. Після його відкриття на станції утворилася тиснява. Причиною стали нові турнікети.

Згодом стало відомо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.