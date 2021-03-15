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    Встановлення нових турнікетів спровокувало тисняву на «Почайній»

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    З 13 по 16 березня південний вестибюль &laquo;Почайній&raquo; не працюватиме через заміну турнікетів - Встановлення нових турнікетів спровокувало тисняву на «Почайній»
    З 13 по 16 березня південний вестибюль «Почайній» не працюватиме через заміну турнікетів
    Фото: «Київ оперативний»

    В київському метрополітені вважають, що нові турнікети будуть зручнішими в користуванні

    Величезна черга з пасажирів утворилася сьогодні вранці на вході на станцію метро «Почайна». Відповідні фото опублікував «Київ оперативний».

    Сьогоднішня штовханина біля входу до метро

    Сьогоднішня штовханина біля входу до метро

    Повідомляється, що причиною тисняви стали нові турнікети, встановлені на станції.

    «Нові турнікети, які недавно були встановлені на Почайні, просто «відмінно» виконують свою функцію – черга утворилася ще до входу в приміщення метро», – пише «Київ оперативний».

    Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 березня південний вестибюль «Почайній» не працюватиме через заміну старих турнікетів на сучасні.

    Нові турнікети встановлено на ряді станцій столичного метрополітену

    Нові турнікети встановлено на ряді станцій столичного метрополітену

    При цьому Київський метрополітен гарантував, що нові турнікети прийматимуть усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку. Також зазначалось, що цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських країнах.

    Згодом стало відомо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

    Протягом лютого через ремонт ескалаторів неодноразово утворювалась тиснява на станції метро «Лукʼянівська».

    Теги: Київ метро ремонт кияни
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