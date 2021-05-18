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    На чотири дні закрився один із входів на метро «Позняки»

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    У київській підземці встановлюють антивандальні турнікети - На чотири дні закрився один із входів на метро «Позняки»
    У київській підземці встановлюють антивандальні турнікети
    Фото: Київський метрополітен

    На станції «Позняки» встановлюють нові турнікети

    З 00:53 18 травня до 05:33 22 травня тимчасово не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Позняки». Буде проведена заміна турнікетів на сучасні. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Нагадаємо також, що нові турнікети вже встановлені та працюють на станціях «Сирець», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Харківська», «Контрактова площа», «Почайна», «Оболонь», «Видубичі».

    Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку. Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

    Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 березня південний вестибюль «Почайній» не працював через заміну старих турнікетів на сучасні. Після його відкриття на станції утворилася тиснява. Причиною стали нові турнікети.

    Згодом стало відомо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

    Водночас на станції метро «Нивки» заплановано провести масштабну реконструкцію за програмою доступності.


    Теги: Київ метро ремонт
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    На чотири дні закрився один із входів на метро «Позняки»