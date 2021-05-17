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    Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події

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    Чоловіка з-під потягу дістали рятувальники - Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події
    Чоловіка з-під потягу дістали рятувальники
    Фото: ДСНС

    Рятувальники передали потерпілого 2001 року народження медичним працівникам

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини падіння чоловіка на колії на станції метро «Арсенальна». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Подія трапилась сьогодні близько 12:30. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на коліях лежить чоловік. На місце негайно виїхали правоохоронці, працівники ДСНС та лікарі.

    Рух поїздів на червоній лінії метро було тимчасово призупинено.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, Рятувальники за допомогою домкрату припідняли передню частину потягу та вивільнили кінцівки потерпілого. За допомогою медичних нош потерпілого 2001 року народження дістали та передали медичним працівникам.

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    Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події
    Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Згодом рух потягів на на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено у звичайному режимі.

    Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

    Теги: Національна поліція України Київ ДСНС метро потяг рятувальники чоловік
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    Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події