Падіння чоловіка під потяг метро: з'явилися фото й відео з місця події

Рятувальники передали потерпілого 2001 року народження медичним працівникам

Столичні правоохоронці встановлюють обставини падіння чоловіка на колії на станції метро «Арсенальна». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія трапилась сьогодні близько 12:30. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на коліях лежить чоловік. На місце негайно виїхали правоохоронці, працівники ДСНС та лікарі.

Рух поїздів на червоній лінії метро було тимчасово призупинено.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, Рятувальники за допомогою домкрату припідняли передню частину потягу та вивільнили кінцівки потерпілого. За допомогою медичних нош потерпілого 2001 року народження дістали та передали медичним працівникам.

Згодом рух потягів на на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено у звичайному режимі.

Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.