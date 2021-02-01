Гігантські китайські ліхтарі повертаються: у Києві незабаром відкриття фестивалю
Фестиваль триватиме півтора місяця
12 лютого на Співочому полі в Києві відкриється Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Про це повідомляє організатор заходу – компанія-оператор Співочого поля Grand Event.
На гостей чекають:
- понад 30 ілюмінаційних локацій,
- захоплююча шоу-програма,
- Fire show,
- атракціони для дорослих та дітей,
- майстер-класи та багато інших розваг.
Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.
Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.
Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.
Нагадаємо, минулого року 14 лютого, у День закоханих, на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Під час монтажу інсталяцій було використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. Виставка тривала до 31 березня 2020 року.
Дивіться фоторепортаж «Главкома» з минулорічного фестивалю.