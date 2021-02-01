Гігантські китайські ліхтарі повертаються: у Києві незабаром відкриття фестивалю

Фестиваль триватиме півтора місяця

12 лютого на Співочому полі в Києві відкриється Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Про це повідомляє організатор заходу – компанія-оператор Співочого поля Grand Event.

На гостей чекають:

понад 30 ілюмінаційних локацій,

захоплююча шоу-програма,

Fire show,

атракціони для дорослих та дітей,

майстер-класи та багато інших розваг.

Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.

Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

Нагадаємо, минулого року 14 лютого, у День закоханих, на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Під час монтажу інсталяцій було використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. Виставка тривала до 31 березня 2020 року.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з минулорічного фестивалю.