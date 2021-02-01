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    Гігантські китайські ліхтарі повертаються: у Києві незабаром відкриття фестивалю

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    Інсталяції&nbsp;Фестивалю гігантських китайських ліхтарів 2020 року вражали - Гігантські китайські ліхтарі повертаються: у Києві незабаром відкриття фестивалю
    Інсталяції Фестивалю гігантських китайських ліхтарів 2020 року вражали
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Фестиваль триватиме півтора місяця

    12 лютого на Співочому полі в Києві відкриється Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Про це повідомляє організатор заходу – компанія-оператор Співочого поля Grand Event.

    На гостей чекають:

    • понад 30 ілюмінаційних локацій,
    • захоплююча шоу-програма,
    • Fire show,
    • атракціони для дорослих та дітей,
    • майстер-класи та багато інших розваг.

    Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.

    Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.

    Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

    Нагадаємо, минулого року 14 лютого, у День закоханих, на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Під час монтажу інсталяцій було використано близько 15 тисяч лампочок і більше 2 кілометрів шовку. Виставка тривала до 31 березня 2020 року.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з минулорічного фестивалю.

    Теги: Київ Китай мистецтво фестиваль
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