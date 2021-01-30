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    У світі

    Найбільший музичний фестиваль світу знову скасували через коронавірус

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    <span>Доходи від проведення фестивалю складають $100 млн</span> - Найбільший музичний фестиваль світу знову скасували через коронавірус
    Доходи від проведення фестивалю складають $100 млн
    Фото: vogue.fr

    Один з найпопулярніших музичних фестивалів у США відбувається з 1999 року

    Проведення одного з найбільших у світі фестивалів музики та мистецтв «Коачелла» (Coachella) знову скасували через пандемію коронавірусу. Про це повідомив представник системи охорони здоров’я округу Ріверсайд в штаті Каліфорнія Кемерон Кайзер у своєму Twitter.

    У повідомленні говориться, що 29 січня Кайзер підписав наказ про скасування фестивалю, який був запланований на квітень. «Ми з нетерпінням чекаємо, коли заходи зможуть знову проводитися», – зазначив Кайзер.

    Coachella – один з найпопулярніших музичних фестивалів у США, який проходить з 1999 року. За оцінкою агентства Bloomberg, доходи від проведення цього фестивалю сягають $100 мільйонів щорічно

    У березні минулого року стало відомо, що «Коачелла» не відбудеться в запланований час через спалах коронавірусу. Це стало першою відміною фестивалю за 20 років його існування. У червні захід перенесли на 2021 рік.

    Нагадаємо, Каннський кінофестиваль офіційно перенесли з весни на літо.

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    Теги: США культура фестиваль коронавірус
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