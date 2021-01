Найбільший музичний фестиваль світу знову скасували через коронавірус

Проведення одного з найбільших у світі фестивалів музики та мистецтв «Коачелла» (Coachella) знову скасували через пандемію коронавірусу. Про це повідомив представник системи охорони здоров’я округу Ріверсайд в штаті Каліфорнія Кемерон Кайзер у своєму Twitter.

У повідомленні говориться, що 29 січня Кайзер підписав наказ про скасування фестивалю, який був запланований на квітень. «Ми з нетерпінням чекаємо, коли заходи зможуть знову проводитися», – зазначив Кайзер.

Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9