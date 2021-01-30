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    Культура

    «Рефракція реальності». У Луцьку пройде виставка візуальних експериментів київської мисткині

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    Оксана Чепелик &ndash; художниця, режисерка, архітекторка, провідна фахівчиня Інституту проблем сучасного мистецтва України - «Рефракція реальності». У Луцьку пройде виставка візуальних експериментів київської мисткині
    Оксана Чепелик – художниця, режисерка, архітекторка, провідна фахівчиня Інституту проблем сучасного мистецтва України

    Проєкт «Рефракція реальності» об’єднує просторові структури, відео-арт і постмедійний живопис

    З 12 лютого до 14 березня 2021 року в Музеї сучасного українського мистецтва  Корсаків (Луцьк) відбудеться відкриття проєкту київської мисткині Оксани Чепелик «Рефракція реальності».  

    Проєкт «Рефракція реальності» продовжує авторські візуальні експерименти, започатковані в проєктах «Колайдер» та «Мета-фізичний Часо-простір», де схрещуються пошуки, направлені на осягнення всесвіту, з тими цивілізаційними катаклізмами, які переживає світ сьогодні.

    Проєкт «Рефракція реальності» об’єднує просторові структури, відео-арт і постмедійний живопис і досліджує рефракцію реальності vs соціальній міопії, де міопія – той тип рефракції, що свідчить про короткозорість. Проєкт «Рефракція реальності» опрацьовує проблематику «плинної сучасності» (Зиґмунд Бауман) в епоху алгоритму. Він ставить запитання про те, які сигнали надходять від сучасного суспільства, що б'ється в судомах пологів свого майбутнього, і як світ вловлює вібрації часу в умовах сьогоднішнього політичного і технологічного ладу – цього «прекрасного нового світу».

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    «Рефракція реальності». У Луцьку пройде виставка візуальних експериментів київської мисткині
    «Рефракція реальності». У Луцьку пройде виставка візуальних експериментів київської мисткині

    Оксана Чепелик – художниця, режисерка, архітекторка, провідна фахівчиня Інституту проблем сучасного мистецтва України і автор численних статей і монографії «Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій». Мисткиня позиціонує свою практику як соціально-критичну, працюючи з ідеями соціальної взаємодії та функціонування громадського простору, проблемами алгоритмічного суспільства, дигітальної тоталітарності, віртуального контролю, кіберпростору та еко-свідомості.

    У 2007 вона заснувала Міжнародний фестиваль соціальної скульптури в Києві. 1997, 2007 – Премія ArtsLink та Independent Projects Award, США. 2003, 2010 – Премії Фулбрайта (США). 2013 – Премія Artraker, Лондон, Великобританія. 2018 – Кращий проект року, Тайвань. Її твори демонструвалися на численних фестивалях кіно, відео і нових медіа по всьому світу. Вона організувала 15 кураторських виставок (Україна, Франція, США, Канада, Бразилія, Казахстан і Німеччина), 30 персональних виставок в Європі й Америці, і взяла участь у понад 100 колективних виставках (Німеччина, Литва, Україна, Франція, США, Швеція, Хорватія, Бразилія, Австрія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Тайвань, Великобританія, Мальта). Відзнаки: 1999 A.I.D.O. FilmVideo Award, Італія; 2003 Werklietz Award, Німеччина; 2013 Премія Cinemadamare на МКФ у Венеції, Італія. 2018 – Кращий проект року, Тайвань.

    Теги: кіно музеї культура Луцьк фестиваль премія Боснія і Герцеговина
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