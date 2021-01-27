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    Каннський кінофестиваль офіційно перенесли з весни на літо

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    Раніше планувалося, що Каннський фестиваль відбудеться 11-22 травня - Каннський кінофестиваль офіційно перенесли з весни на літо
    Раніше планувалося, що Каннський фестиваль відбудеться 11-22 травня
    Фото з відкритих джерел

    Кінофестиваль проходитиме 6-17 липня 2021 року

    Каннський кінофестиваль, який зазвичай проходить у травні, перенесли на липень через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті кінофоруму.

    «Як було оголошено восени минулого року, Каннський фестиваль залишив за собою право змінювати дати проведення залежно від глобальної ситуації у галузі охорони здоров'я», ‒ йдеться у заяві організаторів.

    Повідомляється, що кінофестиваль проходитиме 6-17 липня 2021 року. 

    Раніше планувалося, що Каннський фестиваль відбудеться 11-22 травня.

    Нагадаємо, минулого року Каннський фестиваль перенесли з травня на жовтень.

    Як повідомлялося, стала відома дата проведення Одеського міжнародного кінофестивалю. 

    Теги: кіно фестиваль літо
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