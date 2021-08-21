Глава поліції Київщини відкрив пам’ятник, що схожий на нього

Пам’ятник відкрили у день народження Нєбитова, а сама скульптура підозріло схожа на головного поліціянта Київської області

Пам’ятник під назвою «Захисник» дуже схожий на очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Біля Головного управління Національної поліції в Києві на вулиці Володимирській 20 серпня відкрили пам'ятник «капітану поліції» під назвою «Захисник». Про це пресслужба відомства написала на сторінці у Facebook.

У повідомленні наголошується, що бронзову статую встановили на честь чинних поліцейських України з нагоди 30-річчя Незалежності. Ідея належить скульптору Даниілу Ровенчину, на виготовлення пішло 180 кілограмів бронзи, висота становить 2 метри.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов особисто презентував пам'ятник присутнім і вирішив ввести нову традицію: тим, хто хоче успішно вступити на службу в Нацполіцію, потрібно потерти жетон Капітана; щоб отримати нове звання – потриматися за погони; для розкриття злочинів – за пістолет. За його словами, бронзовий «Захисник» є втіленням відразу багатьох українських офіцерів.

Однак журналіст Роман Синіцин на своїй сторінці у Facebook зауважує – пам’ятник відкрили у день народження Нєбитова, а сама скульптура підозріло схожа на головного поліціянта Київської області.

«Я в принципі багато чого бачив і чув в цьому житті, але це не налазить на голову зовсім. «Понад 180 кілограмів стійкості, +1200°C витримки і втілення образу багатьох тисяч офіцерів». Учора відкрили пам‘ятник «капітану поліції» біля ГУНП на Володимирській, 15. Вчора був День Нацполу? Ні, він 4 липня святкується. Ще 20 грудня менти п’ють, бо «день міліції», можна зрозуміти… Але ніякої пам’ятної дати вчора не було. Ну крім дня народження керівника ГУНП нєкоєго громадянина Нєбитова. І от цей дєятель відкрив собі пам‘ятник…Дуже схожий, кстаті», – ідеться у дописі.

Журналіст додав, що всі сторінки поліцейських відділів Київської області змусили репостити новину про відкриття пам'ятника, «на який самі ж і скидалися». За словами Синіцина, багато його знайомих поліцейські «прозріли з цього».

«Звісно, трохи підлестили, але ліпили точно з нього. Навіть малярні мішки на вилицях зобразили. Щоб не було сумнівів, що це він», – написала Любов Лісовська, розмістивши відповідне фото у Facebook.

20 серпня поліцейські також урочисто привітали начальника поліції Київської області генерала Андрія Нєбитова, а потім видалили відеозапис з Facebook. Роман Синіцин на своїй сторінці розмістив копію ролика.

На записі поліцейські і загін барабанщиків вишикувалися посеред проїжджої частини біля ЦУМу на Хрещатику, який перекрили для репетиції параду на честь Дня Незалежності. Правоохоронці тричі прокричали «Ура» на очах у пішоходів, а потім музиканти зіграли туш.

Нагадаємо, раніше біля Офісу президента розпочали облаштовувати дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. На Банковій обіцяли, що кожен образ тут буде «унікальний і прекрасний по-своєму». Водночас у мережі вже розкритикували встановлені фігури.