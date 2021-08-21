Атака Банкової на Кличка. Київрада у відповідь кличе міністра Ткаченка «на килим»

Мер столиці проігнорував виклик на РНБО і тепер його соратники кличуть на засідання Київради міністра

Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка запросили на сесію Київської міської ради. Допис із закликом прибути на засідання на своїй сторінці у Facebook оприлюднив радник мера столиці Володимира Кличка Дмитро Білоцерковець. За словами посадовця, до Ткаченка «накопичилось ну дуже багато запитань від киян».

«Доречі, ми якраз, будемо розглядати проект рішення про захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини на території міста Києва через позицію Мінкульту. Вже понад три роки міністерство ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. У першу чергу потребують захисту об’єкти, збудовані понад 100 років тому, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини, проте яким може загрожувати знищення або пошкодження. Також у вас буде можливість розказати чому продовжує знищуватись Гостинний двір», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 серпня, Кличко повідомив, що його запросили на РНБО за дві години до початку засідання. Втім, він не зміг приїхати і повідомив про це публічно. У ці години Кличко перевіряв міст, до будівництва якого є претензії у правоохоронців (фото, відео).

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у порядку денному засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться 20 серпня, попередньо немає питання про усунення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації. Також ЗМІ напередодні повідомили, що влада розглядає на цю посаду кандидатуру міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА.

Екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, генерал-лейтенант поліції та юрист Геннадій Москаль вважає, що намір позбавити Кличка повноважень голови КМДА коштуватиме Зеленському восьми років позбавлення волі.

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