Півень у косоворотці. У мережі розкритикували встановлені біля Офісу президента фігури

«Велике будівництво» перейшло на новий рівень, жартують про фігури у мережі

На Банковій розпочали облаштовувати дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів художниці Марії Примаченко

Біля Офісу президента розпочали облаштовувати дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. На Банковій обіцяли, що кожен образ тут буде «унікальний і прекрасний по-своєму». Водночас у мережі вже розкритикували встановлені фігури.

«Я перепрошую, але цей пам’ятник перед Офісом Президента України в образі «петушари в косоворототці» – це на честь Зеленського, чи Ермака, чи Татарова, чи може Смірнова?», – написав Михайло Макарик на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях користувачі зазначають, що це «колективний портрет Офісу президента», а також жартують – «Велике будівництво» перейшло на новий рівень.

Щоправда, є й такі, котрі пишуть – фігури справді схожі на відомих персонажів Марії Примаченко. Зокрема, скульптура, яку охрестили «півнем у косоворотці» – насправді герой картини «Качур».

Нагадаємо, нещодавно колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель випустила книгу, в якій є така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Згодом радник Банкової слідом за Мендель констатував: Єрмак – друга людина після Зеленського.