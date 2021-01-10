Закарпаття: поліція піймала пʼяного начальника митниці на «Теслі»

«Тесла» закарпатського митника записана на його дружину

За кермом автомобіля Tesla, який зупинили ужгородські патрульні поліцейські учора, виявився працівник митниці, який перебував у стані алкогольного спʼяніння. Як уточнює «Мукачево.нет», автомобіль зупинили після того, як він перетнув подвійну смугу розмітки.

Митник Ігор Стрічик

«Виявилося, що керманич є заступником начальника одного з митних постів Закарпатської області», – йдеться у повідомленні патрульних. Як пишуть місцеві ЗМІ, йдеться про замначальника митного посту «Великий Березний» Ігора Стрічика.

Митник Ігор Стрічик

Згодом, перевіряючи документи патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест він відмовився у присутності 2-х свідків, через що на нього було складено протокол за ч. 1 ст. 130 ККУ, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та постанову за перетин суцільної смуги дорожньої розмітки.

Раніше Ігор Стрічик став фігурантом у сюжеті програми "Схеми". Там же показали його Tesla, яка записана на дружину.

Як повідомлялося раніше, власник компанії-виробника автомобілів Tesla Ілон Маск цього січня був визнаний найбагатшою людиною світу.