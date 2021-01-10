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    Закарпаття: поліція піймала пʼяного начальника митниці на «Теслі»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Причиною затримки стало порушення службовцем правил вуличного руху</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"></p> - Закарпаття: поліція піймала пʼяного начальника митниці на «Теслі»

    Причиною затримки стало порушення службовцем правил вуличного руху

    Фото: «Схеми»

    «Тесла» закарпатського митника записана на його дружину

    За кермом автомобіля Tesla, який зупинили ужгородські патрульні поліцейські учора, виявився працівник митниці, який перебував у стані алкогольного спʼяніння. Як уточнює «Мукачево.нет», автомобіль зупинили після того, як він перетнув подвійну смугу розмітки.

    Митник Ігор Стрічик

    Митник Ігор Стрічик

    «Виявилося, що керманич є заступником начальника одного з митних постів Закарпатської області», – йдеться у повідомленні патрульних. Як пишуть місцеві ЗМІ, йдеться про замначальника митного посту «Великий Березний» Ігора Стрічика.

    Митник Ігор Стрічик

    Митник Ігор Стрічик

    Згодом, перевіряючи документи патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест він відмовився у присутності 2-х свідків, через що на нього було складено протокол за ч. 1 ст. 130 ККУ, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та постанову за перетин суцільної смуги дорожньої розмітки.

    Раніше Ігор Стрічик став фігурантом у сюжеті програми "Схеми". Там же показали його Tesla, яка записана на дружину.

    Як повідомлялося раніше, власник компанії-виробника автомобілів Tesla Ілон Маск цього січня був визнаний найбагатшою людиною світу.

    Теги: митниця Закарпаття документи автомобіль Tesla
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