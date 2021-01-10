Закарпаття: поліція піймала пʼяного начальника митниці на «Теслі»
Причиною затримки стало порушення службовцем правил вуличного руху
«Тесла» закарпатського митника записана на його дружину
За кермом автомобіля Tesla, який зупинили ужгородські патрульні поліцейські учора, виявився працівник митниці, який перебував у стані алкогольного спʼяніння. Як уточнює «Мукачево.нет», автомобіль зупинили після того, як він перетнув подвійну смугу розмітки.
«Виявилося, що керманич є заступником начальника одного з митних постів Закарпатської області», – йдеться у повідомленні патрульних. Як пишуть місцеві ЗМІ, йдеться про замначальника митного посту «Великий Березний» Ігора Стрічика.
Згодом, перевіряючи документи патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, однак проходити тест він відмовився у присутності 2-х свідків, через що на нього було складено протокол за ч. 1 ст. 130 ККУ, тобто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та постанову за перетин суцільної смуги дорожньої розмітки.
Раніше Ігор Стрічик став фігурантом у сюжеті програми "Схеми". Там же показали його Tesla, яка записана на дружину.
Як повідомлялося раніше, власник компанії-виробника автомобілів Tesla Ілон Маск цього січня був визнаний найбагатшою людиною світу.