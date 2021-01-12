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    Київська митниця оприлюднила ТОП-10 найзухваліших порушень за 2020 рік

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    Київські митники затримали 285 кг бурштину&nbsp; - Київська митниця оприлюднила ТОП-10 найзухваліших порушень за 2020 рік
    Київські митники затримали 285 кг бурштину 
    Фото: Київська митниця

    На порушників митного законодавства накладалися штрафи

    Складено ТОП-10 найзухваліших порушень митного законодавства за минулий рік в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби, де порушниками були як підприємці, так і громадяни.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    ТОП-10 митних порушень:

    1. Затримання 285 кг бурштину – найбільшої партії за всю історію Київської митниці Держмитслужби. Каміння відправлялося до Китаю як несупроводжуваний багаж
    2. Виявлення злочинної схеми імпорту палива без сплати акцизного податку. Ймовірні втрати держбюджету у 2020 році, через недостовірне декларування близько 6,5 млн літрів пального, можуть становити більше 57 млн грн
    3. Упередження спроби нелегального переміщення систем та запчастин до військової та цивільної техніки. До Індії - перетворювача системи керування вогнем та стабілізації наведення гармат у вертикальній площині до танків, до Судану - авіазапчастин майже на цілий літак «АН-2» («кукурузник»), з Афганістану в Україну - модулів керування ракетами та автопілотом військових вертольотів
    4. Вилучення у 23-річної українки, яка поверталася авіарейсом з Йорданії через аеропорт «Бориспіль», майже 70 тис. пігулок препаратів з прекурсором. Валіза пасажирки була ними набита вщент
    5. Виявлення 113 телефонів iPhone та 71 комплекту навушників Air Pods Pro на майже 1,8 млн грн в забутому багажі, що належав двом громадянам, які поверталися з ОАЕ
    6. Вилучення в міжнародних поштових відправленнях предметів археології: наконечників списів, які належать до пшеворської та черняхівської археологічних культур; аланського меча; сокир доби Київської Русі; ікон XIX-XX століть роботи унікальної борисівської іконописної майстерні. Артефакти прямували до Великобританії, США, Німеччини та Австралії
    7. Вилучення діамантів. Виявлення 50,5 грамів незадекларованих діамантів на 17 мільйонів гривень у кур’єрки, яка поверталася з ОАЕ; 39,2 г діамантів, прихованих у спідній білизні двох пасажирів, які поверталися з Туреччини; чорних діамантів вагою 90,32 карати в міжнародному експрес-відправленні з Індії
    8. Вилучення у 18-річної студентки київського коледжу, яка прилетіла з Дубаї, валюти на понад 1,8 млн гривень. Дівчина переміщувала валюту без письмового декларування
    9. Вилучення через «мухлювання» з інвойсами 9 тонн китайського вугра kabayaki unagi майже на 3 мільйони гривень та понад 11 тонн рибальського краму на 1,9 млн грн
    10. Виявлення ухилення від сплати належних митних платежів при імпорті в Україну 22 вантажних автомобілів MAN. Вантажівки ввозилися за документами, в яких рік виготовлення та введення в експлуатацію автомобілів був навмисно збільшений на рік-два від реального. В такий спосіб ділки намагались омолодити вік транспортних засобів і перевести їх до категорії автомобілів віком до 5 років, де ставка акцизного податку в 40 разів нижча. Штраф за порушення – 15 млн грн.

    Як повідомлялося, нещодавно інспектори Київської митниці Держмитслужби в зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» зафіксували спробу іноземця ввезти в Україну ювелірні вироби з діамантами та рубінами через «зелений коридор».

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    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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