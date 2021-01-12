Київська митниця оприлюднила ТОП-10 найзухваліших порушень за 2020 рік

На порушників митного законодавства накладалися штрафи

Складено ТОП-10 найзухваліших порушень митного законодавства за минулий рік в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби, де порушниками були як підприємці, так і громадяни.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

ТОП-10 митних порушень:

Затримання 285 кг бурштину – найбільшої партії за всю історію Київської митниці Держмитслужби. Каміння відправлялося до Китаю як несупроводжуваний багаж Виявлення злочинної схеми імпорту палива без сплати акцизного податку. Ймовірні втрати держбюджету у 2020 році, через недостовірне декларування близько 6,5 млн літрів пального, можуть становити більше 57 млн грн Упередження спроби нелегального переміщення систем та запчастин до військової та цивільної техніки. До Індії - перетворювача системи керування вогнем та стабілізації наведення гармат у вертикальній площині до танків, до Судану - авіазапчастин майже на цілий літак «АН-2» («кукурузник»), з Афганістану в Україну - модулів керування ракетами та автопілотом військових вертольотів Вилучення у 23-річної українки, яка поверталася авіарейсом з Йорданії через аеропорт «Бориспіль», майже 70 тис. пігулок препаратів з прекурсором. Валіза пасажирки була ними набита вщент Виявлення 113 телефонів iPhone та 71 комплекту навушників Air Pods Pro на майже 1,8 млн грн в забутому багажі, що належав двом громадянам, які поверталися з ОАЕ Вилучення в міжнародних поштових відправленнях предметів археології: наконечників списів, які належать до пшеворської та черняхівської археологічних культур; аланського меча; сокир доби Київської Русі; ікон XIX-XX століть роботи унікальної борисівської іконописної майстерні. Артефакти прямували до Великобританії, США, Німеччини та Австралії Вилучення діамантів. Виявлення 50,5 грамів незадекларованих діамантів на 17 мільйонів гривень у кур’єрки, яка поверталася з ОАЕ; 39,2 г діамантів, прихованих у спідній білизні двох пасажирів, які поверталися з Туреччини; чорних діамантів вагою 90,32 карати в міжнародному експрес-відправленні з Індії Вилучення у 18-річної студентки київського коледжу, яка прилетіла з Дубаї, валюти на понад 1,8 млн гривень. Дівчина переміщувала валюту без письмового декларування Вилучення через «мухлювання» з інвойсами 9 тонн китайського вугра kabayaki unagi майже на 3 мільйони гривень та понад 11 тонн рибальського краму на 1,9 млн грн Виявлення ухилення від сплати належних митних платежів при імпорті в Україну 22 вантажних автомобілів MAN. Вантажівки ввозилися за документами, в яких рік виготовлення та введення в експлуатацію автомобілів був навмисно збільшений на рік-два від реального. В такий спосіб ділки намагались омолодити вік транспортних засобів і перевести їх до категорії автомобілів віком до 5 років, де ставка акцизного податку в 40 разів нижча. Штраф за порушення – 15 млн грн.

Як повідомлялося, нещодавно інспектори Київської митниці Держмитслужби в зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» зафіксували спробу іноземця ввезти в Україну ювелірні вироби з діамантами та рубінами через «зелений коридор».

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