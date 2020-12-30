План виконали й перевиконали: у грудні київські митники зібрали 12 млрд грн

Київські митники виконали план на грудень на 111%

За останню добу Київською митницею адміністровані близько 1,1 млрд грн

Київська митниця звітує про дострокове виконання плану у грудні 2020 року.

«До завершення місяця ще три банківські дні, а Київською митницею Держмитслужби до держбюджету вже скеровано майже 12 млрд гривень (11 992,1 млн грн), сплачених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при митному оформленні товарів в зоні діяльності митниці (м. Київ, Київська, Житомирська та Черкаська області)», – інформує пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що близько 1,1 млрд грн із цієї суми адміністровані Київською митницею Держмитслужби за останню добу.

«Таким чином, доведений Київській митниці Держмитслужби індикативний показник доходів до Державного бюджету на грудень на рівні 10,807 млрд гривень вже виконано на 111%», – заявили митники.

Як повідомлялося, нещодавно інспектори Київської митниці Держмитслужби в зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» зафіксували спробу іноземця ввезти в Україну ювелірні вироби з діамантами та рубінами через «зелений коридор».

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