  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві знесуть пам’ятний знак на честь «дружби» з Москвою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пам&rsquo;ятний знак на честь дружби Києва та Москви у сквері на вул. Маршала Якубовського - У Києві знесуть пам’ятний знак на честь «дружби» з Москвою
    Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви у сквері на вул. Маршала Якубовського
    Фото: Великий Київ

    Київрада має ухвалити рішення про демонтаж пам'ятного знака у сквері на вул. Маршала Якубовського

    Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського у столиці України, планують демонтувати. Про це повідомив депутат Київської міської ради від «Європейської солідарності» Олег Левченко.

    Комісія Київради з питань власності підтримала відповідний проєкт рішення.

    «На 8 році війни, яку грубо та цинічно розв’язала Росія на сході нашої держави після анексії Криму, акценти потрібно розставляти особливо чітко та зрозуміло. Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні», – говорить депутат.

    «Документ ще мають розглянути на пленарному засіданні міської ради, і після ухвалення пам’ятний знак, який не має нічого спільного з реальністю, демонтують», – пояснив процедуру Олег Левченко.

    У четвер, 24 червня, Київрада проводить пленарне засідання.

    Нагадаємо також, що Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

    Зокрема, питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

    Також монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології. Але коли його демонтують, поки що невідомо.

    Теги: Росія Київ Київрада війна пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві знесуть пам’ятний знак на честь «дружби» з Москвою