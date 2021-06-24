У Києві знесуть пам’ятний знак на честь «дружби» з Москвою

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви у сквері на вул. Маршала Якубовського

Київрада має ухвалити рішення про демонтаж пам'ятного знака у сквері на вул. Маршала Якубовського

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, що встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського у столиці України, планують демонтувати. Про це повідомив депутат Київської міської ради від «Європейської солідарності» Олег Левченко.

Комісія Київради з питань власності підтримала відповідний проєкт рішення.

«На 8 році війни, яку грубо та цинічно розв’язала Росія на сході нашої держави після анексії Криму, акценти потрібно розставляти особливо чітко та зрозуміло. Ніякої дружби з Росією немає, бо це Україні – ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цьому питанні», – говорить депутат.

«Документ ще мають розглянути на пленарному засіданні міської ради, і після ухвалення пам’ятний знак, який не має нічого спільного з реальністю, демонтують», – пояснив процедуру Олег Левченко.

У четвер, 24 червня, Київрада проводить пленарне засідання.

Нагадаємо також, що Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

Зокрема, питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

Також монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології. Але коли його демонтують, поки що невідомо.