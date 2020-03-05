Гонитва, стрілянина і побиті автівки: поліція розповіла про затримання злочинця у Борисполі (фото, відео)



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Чоловік не підпускав поліцейських, погрожуючи застрелитися Фото: Нацполіція

Затриманий був учасником бандформування «Оплот» і перебував у розшуку

Сьогодні, 5 березня, працівники поліції затримали у Борисполі озброєного викрадача автомобілів, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини та співробітники Служби безпеки України отримали інформацію про те, де переховується зловмисник. Однак йому вдалося сісти за кермо автівки і втекти, пошкодивши при цьому поліцейські машини, що були припарковані поруч. Працівники поліції відразу почали переслідувати втікача. У затриманні брали участь працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, співробітники СБУ, наряди патрульної поліції, співробітники Бориспільського відділу поліції та бійці КОРДу», - розповіли в поліції.

Як повідомлялося, поліцейським вдалося заблокувати рух автівки втікача. Однак він вийшов зі зброєю в руках і зробив кілька пострілів угору. Чоловік не підпускав поліцейських, погрожуючи себе вбити.

У поліції зазначили, що правоохоронці зробили усе можливе, щоби обеззброїти чоловіка.

Затриманий відповідатиме не тільки за скоєні незаконні заволодіння елітних авто, а й за незаконне зберігання зброї, скоєння ДТП та за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомляє ТСН, затриманий – 44-річний Зураб Тавберідзе. Дані про цю особу містяться на сайті «Миротворець». Зазначається, що Тавберідзе був учасником бандформування «Оплот» на окупованій Донеччині. З посиланням на сайт «Інформнапалм» зазначається, що затриманий у Борисполі був в угрупуванні з 30 осіб, яке грабувало заправки, банки та викрадало автомобілі у Донецьку, Макіївці та Єнакієво. Ще до початку бойових дій на Донбасі Тавберідзе перебував у складі банди, учасників якою звинуватили у 84 викраденнях машин. Київський районний суд Донецька у жовтні 2013 року засудив Тавберідзе до 11 років в’язниці.