Під Києвом поліція з гонитвою затримала водія, який погрожував застрелитися (фото, відео)



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Автомобіль порушника було зупинено Фото: Патрульна поліція Київської області

Водій Honda скоїв наїзд на поліцейського і тікав від правоохоронців

Сьогодні, 5 березня, вранці бориспільські патрульні отримали орієнтування, що зі столиці в напрямку міста рухається автомобіль Honda Accord чорного кольору, водій якого скоїв наїзд на поліцейського.

Екіпаж патрульних помітив вказаний автомобіль та подав вимогу про зупинку. Однак водій лише пришвидшив рух. На неодноразові озвучування вимог зупинитись водій не реагував та грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Охоронці порядку прийняли рішення обмежити рух транспорту. Шляхом блокування вулиці Київській Шлях автомобіль було зупинено.

Однак порушник нікого не підпускав, погрожував застрелити себе з предмету, схожого на зброю. Згодом його було затримано спецпризначенцями.

Під час переслідування вказаного водія троє патрульних отримали травми та були шпиталізовані до лікарні. Два службових автомобілі отримали механічні пошкодження.

Обставини події з’ясовуються.