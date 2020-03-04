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    Новини

    Під Києвом патрульні зловили п’яного «гонщика» (фото)

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    Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик - Під Києвом патрульні зловили п’яного «гонщика» (фото)
    Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Автівка рухалася зі швидкістю 168 км/год

    Сьогодні, 4 березня, на початку 13-ї години на 65 км автодороги Київ – Чоп інспектори зупинили водія Opel Astra за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості – 168 кілометрів на годину.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За кермом транспортного засобу перебував 25-річний уродженець Житомирщини. Під час спілкування охоронці порядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд. Результат — 3,16 проміле, що перевищує дозволений рівень більше ніж у 15 разів.

    На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали: за ч.3 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год) КУпАП, за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

    Порушника відсторонили від керування, а легковик евакуювали на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

    Тепер на чоловіка чекає суд.

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    Під Києвом патрульні зловили п’яного «гонщика» (фото)
    Під Києвом патрульні зловили п’яного «гонщика» (фото)

    Нагадаємо, з початку 2020 року патрульні Київщини оформили майже 3 тисячі адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму у населеному пункті.

    Як повідомлялося, восени 2019 року електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе у Києві новий антирекорд перевищення швидкості: одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год.

    У Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

    Національна поліція України водій Київщина автомобіль
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