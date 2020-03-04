Під Києвом патрульні зловили п’яного «гонщика» (фото)



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Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик Фото: Патрульна поліція Київської області

Автівка рухалася зі швидкістю 168 км/год

Сьогодні, 4 березня, на початку 13-ї години на 65 км автодороги Київ – Чоп інспектори зупинили водія Opel Astra за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості – 168 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За кермом транспортного засобу перебував 25-річний уродженець Житомирщини. Під час спілкування охоронці порядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд. Результат — 3,16 проміле, що перевищує дозволений рівень більше ніж у 15 разів.

На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали: за ч.3 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год) КУпАП, за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Порушника відсторонили від керування, а легковик евакуювали на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.

Тепер на чоловіка чекає суд.

Нагадаємо, з початку 2020 року патрульні Київщини оформили майже 3 тисячі адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму у населеному пункті.

Як повідомлялося, восени 2019 року електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе у Києві новий антирекорд перевищення швидкості: одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год.

У Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.