Вторгнення Росії в Україну. Спільнота греків випустила офіційну заяву

Грецька спільнота виразила підтримку Україні

Київське міське товариство греків їм Костянтина Іпсіланті випустило офіційну заяву щодо свого ставлення до загрози вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляється на сторінці товариства у Facebook.

Директор спілки Микола Корецький наголосив, що греки є невід'ємною частиною України та українського народу, оскільки принесли багато аспектів у становленні української культури.

«В контексті існуючої загрози воєнного вторгнення Росії, наша організація отримує чимало звернень у тому числі від мешканців Греції із запитаннями про ситуацію в Україні та становище представників нашої спільноти. Тож, в сьогоднішній ситуації хочемо висловити публічну позицію нашої організації. Греки України є невід'ємною складовою Української держави та Українського народу. Наші предки зробили свій неоцінимий вклад у розвиток її державотворчих процесів та демократичного курсу», – йдеться у пості.

Також грецька спільнота повністю підтримує Україну та готова стояти на захисті країни.

Сьогодні ми зберігаємо спокій та як ніколи впевнені у світлому майбутньому молодої Української держави. Ми висловлюємо солідарність з українським народом і готовність твердо стояти за Україну. Також, ми висловлюємо щиру вдячність Греції, яка є солідарною з Україною, підтримує нас у прагненні до свободи і незалежності, достойно відстоює на міжнародній арені принципи міжнародного права та нашу територіальну цілісність і суверенітет!», – підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

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