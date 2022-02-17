Ryanair буде літати в Україну, доки не станеться «Soviet invasion»

У січні Ryanair оголосили, що в наступні роки планують розмістити в Україні до 20 літаків

Зараз Ryanair пропонує рейси з п’яти українських міст – Києва, Львова, Харкова, Одеси і Херсона

Ірландський лоукостер Ryanair не збирається відміняти польоти в Україну, доки загроза «soviet invasion» (радянського вторгнення – ред.) не стане реальністю. Про це заявив головний виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі, пише RTE.

«Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ - доти, доки немає війни і в небі не літають ракети», – заявив він.

Майкл О’Лірі сказав, що не бачить підстав призупиняти сполучення з Україною, доки відповідні органи ЄС не видали розпорядження, що це небезпечно. «Важливо не панікувати… Людям потрібно якось добиратися додому, люди можуть хотіти виїхати з країни за кордон кудись у Європу. Авіалінії мають забезпечити цю можливість», – зазначив О’Лірі.

У січні Ryanair оголосили, що в наступні роки планують розмістити в Україні до 20 літаків, а на літо планують щотижнево 230 польотів з трьох українських аеропортів.

На запитання, чи змінюються плани компанії через загрозу ескалації, О’Лірі сказав, що її постійно оцінюють, але Україна залишається «величезним потенційним ринком, доки не сталося радянського вторгнення (Soviet invasion)».

Як свідчить система бронювання квитів на офіційному сайті компанії, зараз Ryanair пропонує рейси з п’яти українських міст – Києва, Львова, Харкова, Одеси і Херсона.

До слова, сьогодні, 17 лютого, парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Праги припинив оголошувати рейси в Україну російською мовою. Нагадаємо, з 12 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.Також народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що із 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні ймовірно буде припинено.