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    Стадіон у Грузії засяяв синьо-жовтими кольорами (яскраві фото)

    Арену в Батумі підсвітили в кольорах українського прапора - Стадіон у Грузії засяяв синьо-жовтими кольорами (яскраві фото)
    Арену в Батумі підсвітили в кольорах українського прапора
    фото з відкритих джерел

    Арену в Батумі підсвітили до Дня єднання України

    16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

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    Нове свято виникло на тлі чуток про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. В цей день було піднято Державні прапори України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах.

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    В межах Дня єднання пройшла низка заходів, у тому числі й телемарафон.

    Adjarabet Arena розташована в Батумі. ЇЇ будівництво завершили у липні 2020-го року. Стадіон розрахований на 20 тисяч місць.

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    Теги: Росія Грузія Україна
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    Стадіон у Грузії засяяв синьо-жовтими кольорами (яскраві фото)