Стадіон у Грузії засяяв синьо-жовтими кольорами (яскраві фото)

Арену в Батумі підсвітили в кольорах українського прапора

Арену в Батумі підсвітили до Дня єднання України

16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.

Нове свято виникло на тлі чуток про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. В цей день було піднято Державні прапори України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах.

В межах Дня єднання пройшла низка заходів, у тому числі й телемарафон.

Adjarabet Arena розташована в Батумі. ЇЇ будівництво завершили у липні 2020-го року. Стадіон розрахований на 20 тисяч місць.