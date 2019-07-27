Спецоперація поліції на Київщині: стали відомі подробиці (фото)



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У Білій Церкві затримують учасників злочинної організації Фото: Нацполіція

У спецоперації задіяні понад 500 правоохоронців

Поліція Київської області проводить у Білій Церкві затримання учасників злочинної організації, які вимагали гроші у жителів області з погрозою та застосуванням насильства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей», - йдеться в повідомленні.

У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецпризначенці, слідчі, прокуратура.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

«Звертаємось до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтесь з заявами до поліції», - закликають в поліції.

«Після проведення обшуків, відповідного аналізу та затримання підозрюваних в порядку ст.208 КПК України керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі такої спецоперації», - додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що сьогодні з самого ранку у Білій Церкві на Київщині поліція проводить спецоперацію із затримання членів злочинної організації.