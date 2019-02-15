Громадський бюджет: за тиждень подано 33 проекти на 12,5 млн грн



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7 лютого стартував Громадський бюджет-2020

За тиждень до Громадського бюджету-2020 кияни подали 33 проекти на 12 549 198 грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Традиційно освіта очолила рейтинг: кияни подали 10 проектів, що становить 30% від їх загальної кількості. Спорт – 8 проектів (24%), інше – 5 проектів (15%), комунальне господарство, енергозбереження – 4 проекти (12%); культура, туризм – 2 проекти (6%), IT (інформаційні технології) – 2 проекти (6%), охорона здоров’я – 1 проект (3%), соціальний захист – 1 проект (3%). В інші категорії, а це – безпека, дороги та транспорт, екологія, громадянське суспільство, публічний простір – поки що не подано жодного проекту. Проте я впевнений, що і ці напрями кияни не оминуть своєю увагою і напрацюють цікаві та корисні для містян проекти», – зазначив МПоворозник.

Він нагадав, що 7 лютого стартував Громадський бюджет-2020.

«На ідеї, як покращити місто, виділено 160 мільйонів гривень. Тож не втрачайте час і до 6 березня подавайте проекти з пропозиціями, як зробити наше місто кращим», – закликав Микола Поворозник.

За його словами, здобути нові знання про Громадський бюджет та поспілкуватися з досвідченими авторами проектів-переможців кожен охочий може записавшись до Школи громадського бюджету.