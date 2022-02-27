СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

Нагадаємо, українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати окупантів.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



